नशे में थे सिंगर जुबीन गर्ग, लाइफ जैकेट पहनने से कर दिया था मना; कोर्ट को बताया

सिंगापुर की एक कोरोनर कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि मशहूर भारतीय सिंगर-सॉन्गराइटर जुबीन गर्ग बहुत ज्यादा नशे में थे और पिछले साल सितंबर में लाइफ जैकेट पहनने से मना करने के बाद लाजरस आइलैंड के पास डूब गए थे। 52 साल के गर्ग 19 सितंबर, 2025 को एक यॉट पार्टी में थे, जब सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने से एक दिन पहले उनकी डूबने से मौत हो गई।

चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य जांच अधिकारी ने कोर्ट को जांच की शुरुआत में बताया कि सिंगर ने शुरू में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन उसे उतार दिया और बाद में उन्हें दी गई दूसरी जैकेट पहनने से मना कर दिया। चैनल ने अधिकारी के हवाले से बताया कि उस समय गर्ग बहुत ज्यादा नशे में थे और कई गवाहों ने उन्हें यॉट की तरफ तैरने की कोशिश करते देखा, जब वह बेहोश हो गए और उनका चेहरा पानी में डूब गया।

गर्ग को तुरंत यॉट पर वापस लाया गया और उन्हें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया गया, लेकिन उसी दिन बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कोर्ट को बताया गया कि सिंगर को हाइपरटेंशन और मिर्गी की मेडिकल हिस्ट्री थी, और उनका आखिरी मिर्गी का दौरा 2024 में पड़ा था। हालांकि, यह साफ नहीं है कि घटना वाले दिन उन्होंने मिर्गी की अपनी रेगुलर दवा ली थी या नहीं, क्योंकि चश्मदीदों के सबूत यह साबित करने के लिए काफी नहीं थे कि उन्होंने सच में दवा ली थी। चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर पुलिस को उनकी मौत में किसी तरह की गड़बड़ी का शक नहीं है।