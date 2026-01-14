Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSinger Zubeen Garg was Drunk had Declined Life Jacket Coroner court told in Singapore
नशे में थे सिंगर जुबीन गर्ग, लाइफ जैकेट पहनने से कर दिया था मना; कोर्ट को बताया

नशे में थे सिंगर जुबीन गर्ग, लाइफ जैकेट पहनने से कर दिया था मना; कोर्ट को बताया

संक्षेप:

कोर्ट को जांच की शुरुआत में बताया कि सिंगर ने शुरू में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन उसे उतार दिया और बाद में उन्हें दी गई दूसरी जैकेट पहनने से मना कर दिया। चैनल ने अधिकारी के हवाले से बताया कि उस समय गर्ग बहुत ज्यादा नशे में थे।

Jan 14, 2026 07:24 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सिंगापुर की एक कोरोनर कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि मशहूर भारतीय सिंगर-सॉन्गराइटर जुबीन गर्ग बहुत ज्यादा नशे में थे और पिछले साल सितंबर में लाइफ जैकेट पहनने से मना करने के बाद लाजरस आइलैंड के पास डूब गए थे। 52 साल के गर्ग 19 सितंबर, 2025 को एक यॉट पार्टी में थे, जब सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने से एक दिन पहले उनकी डूबने से मौत हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य जांच अधिकारी ने कोर्ट को जांच की शुरुआत में बताया कि सिंगर ने शुरू में लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन उसे उतार दिया और बाद में उन्हें दी गई दूसरी जैकेट पहनने से मना कर दिया। चैनल ने अधिकारी के हवाले से बताया कि उस समय गर्ग बहुत ज्यादा नशे में थे और कई गवाहों ने उन्हें यॉट की तरफ तैरने की कोशिश करते देखा, जब वह बेहोश हो गए और उनका चेहरा पानी में डूब गया।

गर्ग को तुरंत यॉट पर वापस लाया गया और उन्हें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया गया, लेकिन उसी दिन बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कोर्ट को बताया गया कि सिंगर को हाइपरटेंशन और मिर्गी की मेडिकल हिस्ट्री थी, और उनका आखिरी मिर्गी का दौरा 2024 में पड़ा था। हालांकि, यह साफ नहीं है कि घटना वाले दिन उन्होंने मिर्गी की अपनी रेगुलर दवा ली थी या नहीं, क्योंकि चश्मदीदों के सबूत यह साबित करने के लिए काफी नहीं थे कि उन्होंने सच में दवा ली थी। चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर पुलिस को उनकी मौत में किसी तरह की गड़बड़ी का शक नहीं है।

ये भी पढ़ें:जुबीन गर्ग की मौत मामले में सिंगापुर पुलिस को साजिश नहीं मिली, SIT के अलग नतीजे
ये भी पढ़ें:जुबीन गर्ग मौत मामले में 4 लोगों पर लगा हत्या का आरोप, SIT ने जमा की चार्जशीट

जांच के लिए कुल 35 गवाहों को बुलाया गया है, जिनमें यॉट पर मौजूद गवाह, नाव का कैप्टन, पुलिस अधिकारी और पैरामेडिक्स शामिल हैं। मामले के मुख्य जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि गर्ग और यॉट पर मौजूद करीब 20 लोगों ने, जिनमें उनके दोस्त और सहकर्मी शामिल थे, नाव पर कुछ स्नैक्स, ड्रिंक्स और शराब पी थी। चैनल ने बताया कि कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने गर्ग को शराब पीते देखा था, एक गवाह ने कहा कि उन्होंने कुछ कप शराब, जिन और व्हिस्की के साथ-साथ गिनीज स्टाउट के कुछ घूंट भी पिए थे।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
zubeen garg
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।