फिर होगा सिंगर जुबिन गर्ग का पोस्टमॉर्टम, असम के मुख्यमंत्री का ऐलान

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, 'एक वर्ग के लोगों की मांग के बाद, ज़ुबिन गर्ग के शव का दूसरा पोस्टमार्टम मंगलवार को गुवाहाटी के अस्पताल में किया जाएगा।' खबर है कि उनकी मौत के मामले में गड़बड़ी के किए दावों के बाद यह फैसला लिया गया है।

सिंगर जुबिन गर्ग का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने मंगलवार शाम को गर्ग के अंतिम संस्कार की बात कही थी। सिंगापुर में शुक्रवार को समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के तैरने के दौरान सिंगर की डूबने से मौत हो गई थी। खबर है कि सिंगापुर सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह डूबना बताई गई थी।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, 'एक वर्ग के लोगों की मांग के बाद, ज़ुबिन गर्ग के शव का दूसरा पोस्टमार्टम मंगलवार को गुवाहाटी के अस्पताल में किया जाएगा।' खबर है कि उनकी मौत के मामले में गड़बड़ी के किए दावों के बाद यह फैसला लिया गया है।

अंतिम संस्कार सरमा ने रविवार को कहा कि लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को गुवाहाटी के पास एक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सरमा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गायक के परिवार की इच्छा थी कि जुबिन का अंतिम संस्कार गुवाहाटी या उसके आसपास किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में कमरकुची एनसी गांव में उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया।

सरमा ने बताया कि ऊपरी असम के जोरहाट शहर के लोगों की ओर से भी मांग उठी थी कि जुबिन का अंतिम संस्कार वहीं किया जाए। इस क्षेत्र में जुबिन ने अपने जीवन के शुरुआती साल बिताए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने दोनों प्रस्तावों पर चर्चा की। जुबिन सरकार से संबंधित नहीं थे, इसलिए उनके परिवार की इच्छा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।’’

सरमा ने कहा कि जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और बहन पामले बोरठाकुर ने बताया कि उनके 85 वर्षीय बीमार पिता के लिए अंतिम संस्कार में शामिल के वास्ते जोरहाट जाना संभव नहीं होगा और यहां तक ​​कि बाद में बरसीं या अन्य अनुष्ठानों के दौरान भी परिवार के लिए वहां जाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुबिन गर्ग ने अपना ज्यादातर जीवन गुवाहाटी में बिताया था।

सरमा ने कहा, ‘‘हालांकि, हम जोरहाट के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और कैबिनेट ने फैसला किया है कि जुबिन की अस्थियां वहीं विसर्जित की जाएंगी और वहां एक स्मारक बनाया जाएगा।’’

राज्य सरकार ने पहले 22 सितंबर तक तीन दिन का शोक घोषित किया था, लेकिन जुबिन के अंतिम संस्कार की तारीख के मद्देनजर राजकीय शोक को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया। सरमा ने बताया कि सिंगापुर सरकार ने गायक का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें मौत का कारण डूबना बताया गया है।