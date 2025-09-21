सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का कारण क्या, डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? CM हिमंत सरमा ने बताया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को बताया कि सिंगर जुबीन गर्ग के निधन को लेकर सिंगापुर से डेथ सर्टिफिकेट आया है और उसमें मौत का कारण डूबना बताया गया है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट अलग-अलग होता है।

असम की राजधानी गुवाहाटी में रविवार सुबह जनसैलाब उमड़ पड़ा और प्रतिष्ठित गायक-संगीतकार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग जुबीन गर्ग के घर और अर्जुन भोगेश्वर बरुआ खेल परिसर में एकत्रित हुए। गायक के निधन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सिंगापुर उच्चायोग ने जुबीन गर्ग का डेथ सर्टिफिकेट भेजा है और उन्होंने मौत का कारण डूबना बताया है।

उन्होंने आगे कहा, ''लेकिन यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है और डेथ सर्टिफिकेट अलग है। हम दस्तावेज सीआईडी ​​को भेजेंगे। असम सरकार के मुख्य सचिव जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सिंगापुर के राजदूत से संपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुझे 2-3 बार फोन किया और जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा के प्रबंधन के बारे में पूछताछ की, और उन्होंने हमें सलाह भी दी और आश्वासन दिया कि वह हमारी मदद करेंगे।"

मामले की सीआईडी करेगी जांच असम के प्रसिद्ध लोकगायक जुबीन गर्ग की दर्दनाक हादसे में मौत के बाद अब आयोजकों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, " हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक निधन के संबंध में श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ सरमा के विरुद्ध कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। मैंने असम पुलिस निदेशक को एक समेकित मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, और गहन जांच के लिए सभी प्राथमिकियां सीआईडी को हस्तांतरित करने को कहा है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि जुबीन की मौत के वक्त जो लोग उनके साथ थे, उन सभी से पूछताछ की जाएगी।