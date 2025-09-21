Singer Zubeen Garg Death Reason Mentioned on Death Certificate CM Himanta Biswa Sarma Says सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का कारण क्या, डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? CM हिमंत सरमा ने बताया, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSinger Zubeen Garg Death Reason Mentioned on Death Certificate CM Himanta Biswa Sarma Says

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का कारण क्या, डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? CM हिमंत सरमा ने बताया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को बताया कि सिंगर जुबीन गर्ग के निधन को लेकर सिंगापुर से डेथ सर्टिफिकेट आया है और उसमें मौत का कारण डूबना बताया गया है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट अलग-अलग होता है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटीSun, 21 Sep 2025 10:23 PM
share Share
Follow Us on
सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का कारण क्या, डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? CM हिमंत सरमा ने बताया

असम की राजधानी गुवाहाटी में रविवार सुबह जनसैलाब उमड़ पड़ा और प्रतिष्ठित गायक-संगीतकार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग जुबीन गर्ग के घर और अर्जुन भोगेश्वर बरुआ खेल परिसर में एकत्रित हुए। गायक के निधन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सिंगापुर उच्चायोग ने जुबीन गर्ग का डेथ सर्टिफिकेट भेजा है और उन्होंने मौत का कारण डूबना बताया है।

उन्होंने आगे कहा, ''लेकिन यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है और डेथ सर्टिफिकेट अलग है। हम दस्तावेज सीआईडी ​​को भेजेंगे। असम सरकार के मुख्य सचिव जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सिंगापुर के राजदूत से संपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुझे 2-3 बार फोन किया और जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा के प्रबंधन के बारे में पूछताछ की, और उन्होंने हमें सलाह भी दी और आश्वासन दिया कि वह हमारी मदद करेंगे।"

मामले की सीआईडी करेगी जांच

असम के प्रसिद्ध लोकगायक जुबीन गर्ग की दर्दनाक हादसे में मौत के बाद अब आयोजकों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, " हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक निधन के संबंध में श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ सरमा के विरुद्ध कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। मैंने असम पुलिस निदेशक को एक समेकित मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, और गहन जांच के लिए सभी प्राथमिकियां सीआईडी को हस्तांतरित करने को कहा है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि जुबीन की मौत के वक्त जो लोग उनके साथ थे, उन सभी से पूछताछ की जाएगी।

असम में सड़को पर उतरी भारी भीड़

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में गर्ग का पार्थिव शरीर प्राप्त किया, जहां से एक चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी ले जाया गया। पार्थिव शरीर आज सुबह लगभग 6.45 बजे गुवाहाटी पहुंचा। लाखों लोग अपने पसंदीदा संगीतकार की एक झलक पाने के लिए हवाई अड्डे से गुवाहाटी शहर तक सड़क के दोनों ओर जमा हो गए, जिन्हें फूलों से सजी एक वैन में ले जाया गया। उल्लेखनीय है कि गुवाहाटी के काहिलीपारा इलाके में स्थित प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग के घर के बाहर कल रात से ही लाखों लोग इंतजार कर रहे थे और दिवंगत गायक के लिए गीत गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। असम सरकार ने काहिलीपारा और अर्जुन भोगेश्वर बरुआ खेल परिसर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जहां लोगों के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को एक दिन के लिए रखा जाएगा।

Himanta Biswa Sarma
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।