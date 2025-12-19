जुबीन गर्ग की मौत मामले में सिंगापुर पुलिस को साजिश नहीं मिली, SIT ने 4 पर हत्या का आरोप लगाया

संक्षेप: एसपीएफ ने कहा, ‘सिंगापुर पुलिस फोर्स जुबीन गर्ग की मौत की परिस्थितियों को लेकर ऑनलाइन अटकलों से अवगत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक, भारत में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने 4 लोगों पर गर्ग की हत्या का आरोप लगाया है।’

सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने जुबीन गर्ग की मौत मामले में बड़ा बयान दिया है। एसपीएफ के मुताबिक, जांच है और अब तक उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी का शक नहीं है। सिंगापुर पुलिस ने कहा कि उनकी जांच के नतीजे सिंगापुर कोरोनर्स एक्ट, 2010 के अनुसार सबमिट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन नतीजों के आधार पर एक और इंक्वायरी की जाएगी, जिस पर सुनवाई जनवरी और फरवरी 2026 में होनी है।

एसपीएफ ने कहा, 'सिंगापुर पुलिस फोर्स जुबीन गर्ग की मौत की परिस्थितियों को लेकर ऑनलाइन अटकलों से अवगत है। भारतीय मीडिया के मुताबिक, भारत में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने 4 लोगों पर गर्ग की हत्या का आरोप लगाया है। यह मामला अभी SPF की जांच के अधीन है, जो सिंगापुर कोरोनर्स एक्ट 2010 के अनुसार किया जा रहा है। हमारी जांच के आधार पर अब तक एसपीएफ को गर्ग की मौत में किसी गड़बड़ी का शक नहीं है।'

सिंगापुर पुलिस का क्या है बयान बयान में आगे कहा गया, 'जुबीन गर्ग की मौत को लेकर जांच के अंतिम नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे। एसपीएफ इस मामले की गहन और पेशेवर जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम शामिल पक्षों से धैर्य और समझ की अपील करते हैं। हम जनता से अटकलें न लगाने और असत्यापित जानकारी न फैलाने का आग्रह करते हैं।'