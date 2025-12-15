Hindustan Hindi News
दिल्ली-NCR की 'जहरीली' हवा देख चिंतित यह देश, अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को भी खतरनाक स्तर पर रही। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 452 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। रविवार को दोपहर में AQI 461 तक पहुंच गया था।

Dec 15, 2025 05:02 pm IST
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के बीच सिंगापुर के उच्चायोग ने सोमवार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारतीय अधिकारियों की ओर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 4 को लागू करने के बाद यह सलाह दी गई। इसके तहत, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। स्कूलों और कार्यालयों को हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में करने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय रोगियों को घर के अंदर रहने व बाहर निकलते समय मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 13 दिसंबर को GRAP स्टेज 4 लागू किया था, जब दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हुई।

सिंगापुर के भारत राजदूत साइमन वोंग ने एक्स पर उच्चायोग की एडवाइजरी शेयर की। उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में सिंगापुर के नागरिक स्थानीय स्वास्थ्य सलाहों और प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों पर ध्यान दें। उन्होंने लिखा, 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से GRAP के स्टेज 4 लागू करने के मद्देनजर सिंगापुर उच्चायोग ने दिल्ली-NCR में अपने नागरिकों के लिए यह सलाह जारी की है।' उच्चायोग ने घने कोहरे से कम दृश्यता के कारण हवाई यात्रा पर असर की चेतावनी दी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और कई एयरलाइंस ने पहले ही सलाह जारी कर दी हैं। यात्रियों से कहा गया है कि वे एयरलाइंस से सीधे अपडेट लें।

सोमवार को गंभीर स्तर पर रहा AQI

दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को भी खतरनाक स्तर पर रही। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 452 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। रविवार को दोपहर में AQI 461 तक पहुंच गया था। शहर के कई इलाकों में प्रदूषण चरम पर रहा। आनंद विहार में 493, वजीरपुर में अधिकतम 500, आरके पुरम (477), द्वारका सेक्टर 8 (462), चांदनी चौक (437), अयानगर (406) और कार्तव्य पथ में भी गंभीर स्तर दर्ज किया गया। अक्षरधाम, एम्स और यशोभूमि सहित राजधानी के बड़े हिस्सों में घना कोहर दिखा। शनिवार को ही AQI 450 के गंभीर थ्रेशोल्ड के करीब पहुंचने पर आयोग ने GRAP स्टेज 4 के सबसे सख्त उपाय लागू किए।

