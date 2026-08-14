भारत सीधे रास्ते नहीं चला तो..., ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल धमकी दे रहा पाकिस्तान

भारत ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। वहीं, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया था। अब जल संधि को लेकर पाकिस्तान गीदड़भभकी दे रहा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को चुनौती दी है। (Fabrice Coffrini/Keystone via AP)

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़भभकी दी है। शरीफ ने बगैर नाम लिए कहा कि अगर पाकिस्तान को चुनौती दी जाती है, तो मई 2025 से ज्यादा तगड़ा जवाब मिलेगा। खास बात है कि बीते साल मई में भारत ने पाकिस्तान में प्रवेश कर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, जिसमें कई ठिकाने तबाह कर दिए गए थे।

पाकिस्तान अखबार द डॉन के अनुसार, शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान शांति चाहता है, युद्ध नहीं और इसे कमजोरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगर कोई भी पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देता है, तो उन्हें मई 2025 से ज्यादा तगड़ जवाब मिलेगा।'

ख्याली पुलाव पका रहे शरीफ का दावा है कि भारत ने हार के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित किया था। जबकि, भारत साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों मुल्कों में संघर्ष शुरू हो गया था, जो बाद में पाकिस्तान के ही अनुरोध पर रोका गया था। वहीं, पाकिस्तान के नेता भी कई मौकों पर बड़े नुकसान की बात को स्वीकार कर चुके हैं।

पाकिस्तानी पीएम बोले, 'मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि पानी ही हर बूंद हमारी लक्ष्मण रेखा है। अगर भारत सही रास्ते पर नहीं चला, तो हम जवाब देंगे।'

भारत ने रखी है एक शर्त 7 अगस्त को संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, 'सरकार का यह दृढ़ रुख है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तभी आगे बढ़ सकते हैं जब माहौल आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त हो। हालांकि, पाकिस्तान, सीमा-पार से आतंकवाद की नीति अपनाए हुए है और भारत के खिलाफ आतंकवाद को सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।'

उन्होंने कहा कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान का 'सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र' का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तान में पैदा होने वाले या वहां से निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया।

जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने कई कूटनीतिक कदम उठाए। इनमें सिंधु जल संधि को कुछ समय के लिए स्थगित करना, अटारी जांच चौकी बंद करना, वीजा पर पाबंदी लगाना और संबंधित मिशन में कूटनीतिक तथा आधिकारिक मौजूदगी कम करना शामिल था।

कब तक नहीं सुधरेंगे रिश्ते मंत्री से यह भी पूछा गया कि पिछले पांच वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच अलग-अलग स्तरों पर कितनी द्विपक्षीय बातचीत हुईं और उनमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही, यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार का अब भी यही मानना ​​है कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध संभव नहीं हैं।