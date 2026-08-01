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छह साल बाद खुला सिल्क रूट, शिपकी ला और नाथू ला से फिर होगा चीन से कारोबार

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत और चीन के बीच व्यापार का ऐतिहासिक रास्ता फिर से खुल गया है। यह रास्ता है, शिपकी ला, जिसे सिल्क रूट भी कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पड़ता है। साल 2020 में कोरोना के चलते यह रास्ता बंद कर दिया गया था।

India China Trade Silk Route
भारत-चीन के बीच व्यापार के पारंपरिक रास्ते खुल गए हैं।

भारत और चीन के बीच व्यापार का ऐतिहासिक रास्ता फिर से खुल गया है। यह रास्ता है, शिपकी ला, जिसे सिल्क रूट भी कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पड़ता है। साल 2020 में कोरोना के चलते यह रास्ता बंद कर दिया गया था। इसके अलावा सीमा पर बढ़ती संवेदनशीलता भी इसके पीछे एक अहम वजह थी। सुतलिज घाटी के साथ 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, यह पर्वतीय दर्रा किन्नौर को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ने वाले एक अहम आर्थिक जीवनरेखा के रूप में काम करता है। 30 नवंबर तक खुले रहने वाले इस मौसमी व्यापार के रास्ते से काफी उम्मीद है। ऐसा अनुमान है कि बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थानीय रोजगार, परिवहन और सीमा पर्यटन को यह काफी बढ़ावा देगा।

बार्टर सिस्टम से व्यापार

यह भी दिलचस्प है कि जहां अन्य बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स पर करेंसी का इस्तेमाल होता है, शिपकी ला में व्यापार आज भी सदियों पुराने बार्टर सिस्टम के तहत होता है। सामान को सड़क के जरिए सीमा तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद कंसाइनमेंट्स को जानवरों के ऊपर लादकर तय व्यापारिक स्थल तक ले जाया जाता है। यह तिब्बती क्षेत्र के करीब दो किलोमीटर अंदर होता है।

72 घंटे के अंदर लौटना होगा

राज्य के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 16 व्यापारियों को उनके घोड़ों के साथ तिब्बत के शिपकी गांव के लिए रवाना किया। मंत्री ने बताया कि व्यापारियों को तिब्बती क्षेत्र में 72 घंटे तक व्यापार करने के बाद वापस लौटना होगा। उन्होंने किन्नौर जिले की सीमावर्ती ग्राम पंचायत नामग्या के शिपकी ला क्षेत्र में 1.70 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक छुप्पन ट्रेड मार्ट का भी उद्घाटन किया। यह केंद्र सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

इन चीजों का व्यापार और गाइडलाइंस

वैसे दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान के लिए वस्तुओं और व्यापार की गाइडलाइंस हैं। इसके मुताबिक भारत की तरफ से मंजूर की गई कैटेगरी में ड्राई फ्रूट्स, मसाले, चाय, कॉफी, अनाज, हैंडलूम वस्त्र, तांबे के बर्तन, प्रॉसेस्ड फूड्स और स्थानीय औषधीय जड़ी-बूटियां शामिल हैं। वहीं, तिब्बती इंपोर्ट में पश्मीना, कच्चा ऊन, याक की बाल, भेड़ की खाल, कालीन, चाइना क्ले और पारंपरिक हर्बल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा घुड़सवारी, बकरी और भेड़ जैसे जिंदा जानवरों का व्यापार इस मौसम में निलंबित है। वजह, जिले में इसके लिए क्वॉरंटीन सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

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नाथू ला का रास्ता भी खुला

वहीं, पूर्वी सिक्किम स्थित नाथू ला में औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही समुद्र तल से 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रे के जरिए मौसमी व्यापार की वापसी हुई। सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सचिव कर्मा डी. युत्सो ने बताया कि मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था के तहत यह मौसमी व्यापार नवंबर तक हर हफ्ते सोमवार से गुरुवार के बीच होगा। उन्होंने कहाकि इस साल 38 रजिस्टर्ड व्यापारियों को व्यापार पास जारी किए गए हैं।

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2006 से था बंद

इस रास्ते से अधिसूचित 36 वस्तुओं का व्यापार होगा, जिनमें हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, पारंपरिक धार्मिक सामग्री, रेडीमेड परिधान और अन्य स्वीकृत वस्तुएं शामिल हैं। सचिव ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। पहली बार महिला आईटीबीपी प्लाटून भी नाथूला में तैनात की गई है। भारत-चीन के बीच साल 1962 में हुए युद्ध के बाद नाथू ला दर्रा बंद कर दिया गया था। इसे 2006 में चार दशक से अधिक समय बाद सीमा व्यापार के लिए फिर खोला गया था। यह दोनों देशों के बीच अधिसूचित सीमा व्यापार केंद्रों में से एक है और यहां सामान्यतः हर साल मई से नवंबर तक व्यापार होता है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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