'चिकन नेक' को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी, सरकार ने बताया अंडर ग्राउंड वाला प्लान

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार बंगाल से पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भूमिगत रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना पर काम कर रही है। इससे चिकेन नेक पर पड़ने वाला दवाब कम होगा और आवाजाही सुगम होगी।

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और भी ज्यादा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे 'चिकन नेक' भी कहा जाता है, उसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने के लिए इस क्षेत्र में एक 40 किलोमीटर लंबा भूमिगत रेल लाइन बनाने की योजना पर काम कर रही है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बांग्लादेश की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में ढाका की तरफ से कई ऐसे बयान सामने आए थे, जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करने की बात कही गई थी।

सोमवार को आम बजट में रेल मंत्रालय संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले 40 किलोमीटर लंबे रणनीतिक गलियारे के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। भूमिगत रेलवे ट्रैक बिछाने और मौजूदा ट्रैक को चार लेन का बनाने की योजना पर काम हो रहा है।''

इस बारे में और जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार ने इस योजना के बारे में आम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस संकरे कॉरिडोर में भूमिगत रेल लाइन बिछाने के लिए योजना पर काम किया जा रहा है। यह रेल लाइन पश्चिम बंगाल के टिन मिले हाट से शुरू होकर रंगापानी रेलवे स्टेशनों के पास होगी।

आपको बता दें, भारत बाकी भाग और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने और सामान के आदान प्रदान के लिए यह गलियारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के समय भारत ने एक सड़क परियोजना के ऊपर भी काम किया था। लेकिन अब जबकि वहां पर भारत विरोधी भावना बढ़ रही है तो ऐसे समय में वह रूट सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ म्यांमार के सितपे पोर्ट के जरिए भी भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन म्यांमार में सैन्य तानाशाही और चीनी दखल के चलते यह रास्ता भी अधर में लटका हुआ है।