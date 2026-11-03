हर मुद्दे पर खामोशी, चुनिंदा मामलों में ही गुस्सा; दीया मिर्जा और नसीरुद्दीन शाह पर BJP का बड़ा हमला

भाजपा ने मंगलवार को एक्टर्स दीया मिर्जा और नसीरुद्दीन शाह पर पर्यावरण को लेकर चुनिंदा गुस्सा दिखाने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि ये लोग दूसरे धर्मों के त्योहारों में प्रदूषण की बात पर चुप रहते हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों को गलत बताते हैं।

भाजपा ने मंगलवार को एक्टर्स दीया मिर्जा और नसीरुद्दीन शाह पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर 'चुनिंदा गुस्सा' दिखाने का आरोप लगाया। पार्टी का साफ कहना है कि ये दोनों हस्तियां हिंदू त्योहारों के दौरान प्रदूषण और पर्यावरण की चिंता जताती हैं, लेकिन जब दूसरे धर्मों के त्योहार आते हैं तो पूरी तरह चुप रहती हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ऐसा व्यवहार सिलेक्टिव मैसेजिंग है और इससे इन लोगों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाटिया ने कहा कि सिलेक्टिव मैसेजिंग हो रही है। आप कहते हैं कि लोगों को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब ईद और बकरीद आती है और बकरे काटे जाने से पानी का प्रदूषण होता है, तो नसीरुद्दीन शाह और दीया मिर्जा जैसे लोग एक शब्द भी नहीं बोलते। यह दोहरा मापदंड है।

क्या है पूरा मामला दरअसल, भाटिया से खासतौर पर पूछा गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के इको-फ्रेंडली और पटाखा-मुक्त दिवाली कैंपेन के लिए दीया मिर्जा के वीडियो पर हुए विवाद को लेकर 'गहरा दुख और नाराजगी' जताई थी। कोर्ट ने सिविक बॉडी को उनकी क्लिप दोबारा अपलोड करने का निर्देश भी दिया था। इस पर भाटिया ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी तक नहीं देखा है, इसलिए इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण की चिंता हर समय करनी चाहिए, सिर्फ चुनिंदा अवसरों पर नहीं। एक नागरिक हमेशा नागरिक ही रहता है। अगर उसे पर्यावरण की चिंता है, तो उसे हमेशा चिंता करनी चाहिए। अगर उसे शोर-प्रदूषण की चिंता है, तो उसे हमेशा चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदू त्योहारों के लिए बयान दें, लेकिन दूसरे धार्मिक पंथों के त्योहारों के लिए चुप रहें।

कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए इस दौरान भाटिया ने साफ कहा कि ऐसी चुनिंदा चिंताएं मुद्दा उठाने वाले लोगों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कहूंगा कि इन लोगों में विश्वसनीयता की कमी है। उन्हें हिंदू समुदाय को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। देश के कानून और अदालती फैसलों का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि देश कानून के अनुसार चलता है और नागरिकों को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सहनशील हैं और वे संविधान का भी सम्मान करते हैं। हमने पहले भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को नागरिकों, खासकर हिंदुओं ने माना है और दिवाली मनाई गई है।

दीया मिर्जा के वीडियो पर विवाद बता दें कि दीया मिर्जा के वीडियो विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और नीला गोखले की बेंच ने मंगलवार को कहा कि वह कुछ लोगों, खासकर आम आदमी की 'छोटी सोच' से दुखी है। पीठ ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर्यावरण तथा वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाए गए वीडियो को ऐसा राजनीतिक रंग दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति यह सवाल नहीं कर सकता कि अधिकारियों ने जागरूकता फैलाने के लिए किसी खास सेलिब्रिटी को क्यों चुना। अदालत का यह रुख उस समय आया जब मुंबई में बीएमसी के कैंपेन को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ था।

दरअसल, बीएमसी के इको-फ्रेंडली दिवाली कैंपेन के लिए दीया मिर्जा के वीडियो ने सोमवार को राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। मुंबई भाजपा प्रमुख अमित साटम के विरोध और मेयर रितु तावड़े के उन्हें 'हिंदू-विरोधी' कहने वाले बयानों के बाद सिविक बॉडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी क्लिप हटा दी थी। तावड़े ने मिर्जा पर हिंदू त्योहारों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया था। हालांकि मिर्जा की क्लिप हटा दी गई, लेकिन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और निशिगंधा वाड के साथ-साथ क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के ऐसे ही इको-फ्रेंडली दिवाली कैंपेन वीडियो बीएमसी के एक्स और इंस्टाग्राम पेज पर बने हुए थे। इससे यह सवाल उठा कि सिर्फ मिर्जा के वीडियो पर ही आपत्ति क्यों जताई गई।