'जब खतरे में हो वोट तो नहीं रह सकते चुप': 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' को दिया समर्थन; एक अपील भी

बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल और अन्य राज्यों में 'वोट चोरी' हुई है। उन्होंने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और नागरिक संस्थाओं से इस लड़ाई में विपक्षी दलों का साथ देने और रामलीला मैदान में होने वाली रैली में शामिल होने का आग्रह किया।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की संस्थापक ममता बनर्जी ने कथित तौर पर वोट चोरी के खिलाफ 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने कथित चुनावी धांधली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुट अभियान का आह्वान किया है। इसके तहत 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट बचाओ- देश बचाओ" महारैली आयोजित की गई है। ममता खुद अपने भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ उस महारैली में शामिल होंगी। गुरुवार को सोशल मीडिया 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में उन्होंने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और नागरिक समाज के सदस्यों से इस विरोध-प्रदर्शन और महारैली में शामिल होने की अपील की है।

बनर्जी ने इस पोस्ट में कहा," जब वोट खतरे में हो, तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं है।" उन्होंने लोगों से लोकतंत्र की रक्षा करने और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, ''वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई हर भारतीय के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। बंगाल और अन्य राज्यों में वोट की लूट पर जवाब चाहिए, चुप्पी नहीं।'' बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में 'वोट चोरी' हुई है। उन्होंने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और नागरिक संस्थाओं के सदस्यों से इस लड़ाई में विपक्षी दलों का साथ देने तथा एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की रैली में शामिल होने का आग्रह किया।

जनता की अदालत में महाभियोग बनर्जी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM), वोटर डेटा, मतदाता सूची और वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और इन्हें चिंता का विषय बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन कथित चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट रहेगा। उन्होंने इसे हर भारतीय के वोट देने के अधिकार की रक्षा करने की लड़ाई बताया। दूसरी तरफ, 'वोट चोरी' के खिलाफ होने वाली इस रैली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जनता की अदालत में शुक्रवार को महाभियोग चलाने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित 'जनता की अदालत में महाभियोग' कार्यक्रम के स्वरूप, रणनीति और प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गयी। बैठक में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया।

मीरा कुमार बनेंगी स्पीकर सूत्रों के अनुसार लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जनता की अदालत में महाभियोग चलाने के लिए आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकती हैं, जबकि खरगे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग प्रस्ताव पेश करेंगे। महाभियोग के दौरान गठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोपों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समापन संबोधन करेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण मतदाता सूची से प्रभावित लोगों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।

खरगे के आवास पर बैठक खरगे के आवास पर गुरुवार को हुई बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद गौरव गोगोई, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ मांझी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक, माकपा सांसद जॉन ब्रिटास तथा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मणिकम टैगोर तथा गठबंधन के अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन इस पहल के जरिये मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाने और जवाबदेही तय करने की मांग को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। उनका कहना था कि इसे संसद की कार्यवाही की नकल के बजाय जनता के बीच जवाबदेही का सवाल उठाने वाले कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।