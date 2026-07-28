'सिख धर्म में योग की कोई जगह नहीं, गुरुद्वारे में न करें', अकाल तख्त ने सुनाया फरमान
अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज ने कहा है कि सिख धर्म में योग की कोई जगह नहीं है। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधकों को परिसर, लंगर और दीवान हॉल में योग सत्र न होने देने की एडवाइजरी जारी की है।
अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि सिख धर्म में योग के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने सभी गुरुद्वारा प्रबंधकों को सलाह दी है कि वे लंगर और दीवान हॉल सहित गुरुद्वारा परिसर के भीतर योग सत्र आयोजित करने की अनुमति न दें।
युवाओं ने जताई थी चिंता
मंजी साहिब दीवान हॉल में सुबह की सभा को संबोधित करते हुए जत्थेदार गरगज ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में कुछ सिख युवाओं ने उनसे संपर्क कर इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि कुछ गुरुद्वारों में योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोग विभिन्न आसन और सांस लेने के व्यायाम (ब्रीदिंग एक्सरसाइज) कर रहे हैं।
'घर पर व्यायाम करने से कोई आपत्ति नहीं'
ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सिख दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए जत्थेदार ने कई अहम बातें बताईं। उन्होंने कहा कि योग का शाब्दिक अर्थ भगवान से जुड़ना है, लेकिन आज के समय में जो आम तौर पर किया जा रहा है वह सिर्फ शारीरिक व्यायाम है। अगर कोई घर पर व्यायाम करना चाहता है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, गुरुद्वारों के अंदर योग सत्र आयोजित करना और लंगर या दीवान हॉल में लोगों से शारीरिक आसन करवाना सिख सिद्धांतों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है।
गुरुद्वारों का मुख्य उद्देश्य गुरबानी से जुड़ना
जत्थेदार ने इस बात पर जोर दिया कि गुरुओं ने गुरुद्वारों की स्थापना इसलिए की थी ताकि श्रद्धालु गुरबानी और 'शब्द' से जुड़ सकें। एक सिख के लिए गुरबानी से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, "गुरबानी में डूबने के बजाय, भोले-भाले लोग गुरुद्वारों के अंदर योग प्रथाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक गुरुद्वारा भक्तों को परमात्मा के शब्द से जोड़ने के लिए होता है, न कि योग का स्थल बनने के लिए।"
'शस्त्र विद्या' और 'मीरी-पीरी' का किया जिक्र
सिख धर्म की 'मीरी-पीरी' की अवधारणा का जिक्र करते हुए ज्ञानी गरगज ने कहा कि गुरु ने सिखों को लौकिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी का सिद्धांत दिया था, जिसे दो तलवारें पहनकर दर्शाया गया था। उन्होंने आगे बताया कि सिखों को 'शस्त्र विद्या' भी सिखाई गई थीं। गुरुद्वारों के अंदर योग का अभ्यास करने के लिए इन शिक्षाओं को त्यागना सीधे तौर पर 'मनमत' (गुरु की शिक्षाओं के विपरीत आचरण) के समान है।
गुरुद्वारा कमेटियों से की ये खास अपील
अंत में, जत्थेदार गरगज ने सिख समुदाय और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों से अपील की कि वे गुरुद्वारा परिसर में योग कार्यक्रमों को बिल्कुल अनुमति न दें। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जहां गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान हैं, वहां पूरा ध्यान केवल गुरबानी और सिख धार्मिक प्रथाओं पर ही रहना चाहिए। गुरु के सिद्धांतों में गुरुद्वारों के भीतर योग की अनुमति नहीं है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें