'क्या यही दिन मिला था? महारैली पर सिख संगठन बोले- कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए
सिख रॉयट्स विक्टिम्स वेलफेयर सोसाइटी ने विपक्ष की रैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह काला दिवस है और इस दिन कांग्रेस को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। क्या यही दिन महारैली के लिए मिला था?
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित महारैली को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सिख विरोधी दंगों की बरसी पर ही कांग्रेस ने यह रैली क्यों बुलाई थी। इसके लिए कोई और दिन बी रखा जा सकता था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अगुआई में हरिनगर से तिलक नगर तक एक मार्च किया गया। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा और वरिष्ठ वकील एचएस फूलका भी शामिल थे।
सिख संगठन ने भी उठाए टाइमिंग पर सवाल
फूलका ने कहा, 1 नवंबर का दिन सिखों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कालादिवस है। कांग्रेस को भी इस दिन अपने सिर शर्म से झुका लेने चाहिए। क्या उसे महारैली करने के लिए यही दिन मिला था? 1984 दंगा पीड़ित वेलफेयर सोसाइटी ने भी इस रैली के समय पर सवाल खड़े किए। इस संगठन के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से भी मुलाकात की थी और कहा था कि इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए ना कि राजनीतिक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने घर, रोजगार और पुनर्वास की मांग भी दोहराई थी।
सोसाइटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह के साथ सोसाइटी की महिला विंग की अध्यक्ष बीबी गुरदीप कौर भी राज्यपाल से मिलने गई थीं। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके परिवार के 8 लोग इन दंगों में मारे गए थे। वहीं राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के चार लोग दंगों में मार दिए गए थे।
बीजेपी के शीर्ष नेता सड़कों पर उतरे
भाजपा ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन और पदयात्राएं आयोजित कीं। इसमें पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई शीर्ष नेता सड़कों पर उतरे।भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा के रोहतक में और महायुति के सहयोगियों ने मुंबई में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी के दिन रैली करने पर राहुल गांधी की तीखी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी एक नवंबर के काले इतिहास को नहीं छिपा सकते और देश 'दंगा-आधारित राजनीति' के बजाय संविधान और जनादेश से चलेगा।
ड्डा ने इस रैली को जनता द्वारा नकारे गए दलों का ड्रामा बताते हुए इसे कांग्रेस के राजनीतिक पतन की आखिरी कील करार दिया। श्री नड्डा ने कहा कि इस काले दिन पर जहां देश को पीड़ितों को याद करना चाहिए था, वहीं श्री गांधी रामलीला मैदान में सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा साधने में लगे हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें