तमिलनाडु में फिर फ्लोर टेस्ट की आहट, 'बिग बॉस' स्टाइल में TVK विधायकों से मिले विजय

लगभग 2 घंटे 45 मिनट चली इस बैठक में विजय ने ज्यादातर विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की। कुछ के साथ उन्होंने मुश्किल से एक या दो मिनट बिताए, जबकि 10 विधायकों के एक समूह से उन्होंने एक साथ बात की।

डीएमके को सत्ता से बेदखल करने वाले विजय की सरकार पर क्या किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है? तमिलनाडु के सियासी गलियारों में इन दिनों यह सवाल हर कोई कर रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जब अपने विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया तो इस अटकलों को और बल मिल गया। चर्चा होने लगी कि क्या विजय छह माह पुरानी अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।

लगभग 2 घंटे 45 मिनट चली इस बैठक में विजय ने ज्यादातर विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की। कुछ के साथ उन्होंने मुश्किल से एक या दो मिनट बिताए, जबकि 10 विधायकों के एक समूह से उन्होंने एक साथ बात की। बातचीत में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर आश्वासन भी दिए गए और साथ ही विरोधी पार्टियों के प्रस्तावों को न स्वीकार करने की सख्त हिदायत भी दी गई। TVK नेतृत्व के अनुसार, उन्हें सरकार गिराने की कोशिशों के बारे में नई खुफिया जानकारी मिली थी।

विजय के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं 13 नवंबर की तारीख? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कुछ लोगों ने बताया कि इसका मुख्य मकसद 13 नवंबर से पहले पार्टी के प्रति वफादारी को मजबूत करना था। विजय के लिए यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विधानसभा में विजय के द्वारा बहुमत साबित करने को छह महीने बीत जाएंगे। विधायकों ने ही इस तारीख का बार-बार जिक्र किया। एक विधायक ने बताया, "अविश्वास प्रस्ताव पूरा हुए छह महीने हो चुके हैं। 13 मई से 13 नवंबर तक का समय हमारे लिए बहुत अहम है। हमें बताया गया कि 13 नवंबर के बाद कभी भी एक और अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है।"

अपने विधायकों को सतर्क रहने की सलाह विजय ने विधायकों को बताया गया कि सरकार के पास ऐसी पुख्ता खुफिया जानकारी है जिससे पता चलता है कि विरोधियों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें नहीं छोड़ी हैं। उन्हें बताया गया कि DMK और AIADMK दिल्ली की कुछ राजनीतिक ताकतों के समर्थन से सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। विजय ने अपने विधायकों को सतर्क रहने और प्रलोभनों से बचने की सलाह दी।

एक विधायक ने बताया कि उनसे कहा गया कि पार्टी में सभी नए विधायकों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला या किसी आकर्षक प्रस्ताव के लालच में आना उनके इस भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। बातचीत में कोई सीधी धमकी तो नहीं दी गई, लेकिन लहजा इतना सख्त था कि नेतृत्व की अपेक्षाओं को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया।

'बिग बॉस' स्टाइल में विधायकों से मिले विजय एक विधायक ने बैठक का जिक्र करते हुए इसे टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 'कन्फेशन रूम' जैसा बताया, जहां प्रतियोगी अकेले जाकर बात करते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और सब कुछ सुना जा रहा है। विधायक ने कहा, “उन्होंने बेशक उस शो का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बिल्कुल 'बिग बॉस' जैसा लगा। जैसे हम सभी पर अलग-अलग नजर रखी जा रही हो। यह उनके साथ मेरी शायद तीसरी मुलाकात है।”