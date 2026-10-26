मुंबई लोकल हो गई खड़ी, ट्रेन से उतर पटरियों पर चलने लगे पैसेंजर; क्या रही वजह
मुंबई में सोमवार सुबह व्यस्त समय के दौरान एक स्टेशन के रिले कक्ष में आग लगने और ऊपर लगे उपकरणों से बिजली का तार लटकने के कारण मध्य रेलवे मार्ग पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं।
मुंबई में सोमवार सुबह व्यस्त समय के दौरान एक स्टेशन के रिले कक्ष में आग लगने और ऊपर लगे उपकरणों से बिजली का तार लटकने के कारण मध्य रेलवे मार्ग पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं की वजह से सप्ताह के पहले दिन स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर भारी भीड़ जमा हो गई। यात्रियों का दावा है कि कुछ जगहों पर उपनगरीय ट्रेन एक घंटे से भी अधिक समय तक खड़ी रहीं। इसके बाद कई यात्री ट्रेन से उतरकर पटरियों के किनारे-किनारे पैदल चलने लगे।
लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी असर
इसका असर मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर उपनगरीय ट्रेनों की समय-सारिणी और लंबी दूरी की सेवाएं देने वाली ट्रेनों पर पड़ा। यह मुख्य लाइन दक्षिण मुंबई को मुंबई महानगर क्षेत्र के ठाणे और रायगढ़ जिलों के दूर-दराज के इलाकों से जोड़ती है। मध्य रेलवे की मुख्य लाइन दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) को ठाणे जिले के कल्याण से जोड़ती है, जहां से यह रास्ता दो मार्गों में विभाजित हो जाता है। इनमें से एक मार्ग ठाणे के कसारा की ओर और दूसरा रायगढ़ जिले के खोपोली की तरफ जाता है।
सुबह 10 बजे से ही समस्या
मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि सुबह 9:23 बजे मुलुंड और ठाणे के बीच ‘डाउन स्लो लाइन’ के ऊपर लगे बिजली के तारों से एक बाहरी तार लटकता हुआ पाया गया। यह जगह सीएसएमटी से 31.14 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि समस्या को ठीक करने के लिए सुबह 10 बजे बिजली के तारों पर काम शुरू किया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद प्रभावित रेल मार्ग पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गईं।
दूसरी जगह भी परेशानी
इसी समय के दौरान मुंबई के कांजुरमार्ग में सिग्नलिंग की एक बड़ी खराबी आ गई जिससे मुख्य लाइन की सेवाएं और प्रभावित हुईं। मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता के अनुसार, सुबह करीब साढ़े नौ बजे कांजुरमार्ग स्टेशन पर यह समस्या सामने आई। नीला ने बताया कि ये समस्या रिले कक्ष में आग लगने के कारण हुई थी। उन्होंने कहा कि इसे ठीक करने के बाद घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। मध्य रेलवे ने कहा कि बाद में, विशिष्ट मार्गों पर सेवाएं फिर से शुरू हो गईं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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