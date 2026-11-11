‘सिग्नल रेड है, ब्रेक नहीं लग रहा...’, रेल हादसे से पहले इंजन में कैद हुई लोको पायलट की आवाज
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कोलकाता से मिजोरम के आइजोल के पास सायरंग जा रही यह ट्रेन कामरूप (मेट्रोपोलिटन) जिले के डिगारू रेलवे स्टेशन के पास सुबह छह बजकर 54 मिनट पर पटरी से उतर गई।
असम की राजधानी गुवाहाटी के पास डिगारू में आज (बुधवार, 11 नवंबर) सुबह सैरंग-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन के पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। इस रेल हादसे में चार लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच, ट्रेन के पटरी से उतरने से कुछ पल पहले, इंजन के अंदर रिकॉर्ड किया गया और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक फुटेज सामने आया है। इसमें ट्रेन के ड्राइवर को ब्रेक फेल होने की जानकारी देते हुए सुना जा सकता है। यह वीडियो ट्रेन हादसे से ठीक पहले के आखिरी पलों की एक झलक दिखाता है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन तेज रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही है। इस दौरान लोको पायलट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक नहीं लग पा रहा है और ट्रेन बेकाबू हो गई है। इंजन के बाहर शीशे से सामने रेल पटरी के किनारे लगी रेड लाइटें भी दिख रही हैं। वीडियो में लोको-पायलट को यह कहते सुना जा सकता है कि स्पीड कम नहीं हो रही है। सिग्नल भी रेड है, इमरजेंसी लगी हुई है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है।
ट्रेन पर बंगाल के 300 यात्री थे
वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को असम के गुवाहाटी के पास कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बाद, पश्चिम बंगाल के 300 से अधिक यात्री वहां फंस गए हैं, जो इस पर सवार थे। इसे देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों की मदद के लिए कई स्टेशनों पर हेल्पडेस्क बनाए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिन में पहले बताया था कि सुबह दिगारू में ट्रेन के पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए, जिससे चार लोगों को मामूली चोटें आईं।
हेल्पडेस्क बनाए गए हैं
ईस्टर्न रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, "हमारे डेटा के अनुसार, पश्चिम बंगाल से 300 से अधिक यात्री सवार हुए थे। ये यात्री कोलकाता, नैहाटी, कृष्णानगर, मालदा और कटिहार डिवीजनों के स्टेशनों से आए थे और गुवाहाटी से आगे की यात्रा कर रहे थे।" उन्होंने कहा, “हम उनकी मदद कर रहे हैं। यात्रियों और उनके परिवारों के लिए हेल्पडेस्क बनाए गए हैं।” उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। साथ ही, ईस्टर्न रेलवे के अधिकारी तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए।
अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल से आए यात्रियों और उनके परिवारों को मदद और जानकारी देने के लिए सियालदह, अलीपुरद्वार, नैहाटी और बेरहामपुर कोर्ट स्टेशनों पर हेल्पडेस्क बनाए गए हैं। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिले के दिगारू रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। उस समय लोको पायलट ने दूसरी ट्रेन को पहले गुजरने का मौका दिया, लेकिन वह अपनी ट्रेन की गति को नियंत्रित नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि यात्रियों को दूसरी ट्रेन से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।