सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता धरने पर बैठे, SSP ऑफिस के बाहर डाला डेरा; क्या है मांग?

संक्षेप: मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर अपने दो साल के बेटे शुभदीप के साथ अचानक जिला पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। तब बठिंडा रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरजीत सिंह स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति पर मीडिया को जानकारी दे रहे थे।

दिवंगत पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह यानी सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को मानसा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) ऑफिस के बाहर घंटों धरना दिया है। मूसेवाला के माता पिता ने 3 डिजिटल मार्केटिंग प्रमोटर्स के खिलाफ एक अनसुलझे फाइनेंशियल विवाद को लेकर अपनी शिकायत पर पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्हें उनके बेटे के काम से होने वाली आय से दूर रखा जा रहा है।

इससे पहले मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर, अपने दो साल के बेटे शुभदीप के साथ जिला पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। उस वक्त बठिंडा रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG), हरजीत सिंह स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति पर मीडिया को जानकारी दे रहे थे। पुलिस ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है।

मूसेवाला के माता पिता ने दावा किया है कि दिवंगत रैपर के रिलीज हुए गानों के मार्केटिंग राइट्स रखने वाली एक फर्म एक साल से ज्यादा समय से फाइनेंशियल ऑडिट और रॉयल्टी पेमेंट नहीं दिया है। बलकौर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “हमें अपने बेटे के काम से होने वाली आय से दूर रखा जा रहा है। 8 जून 2025 को, मैंने बंटी बैंस, गुरप्रीत सिंह भसीन और शब्बीर मोमिन के खिलाफ DGP को शिकायत दी थी। इसे जांच के लिए मानसा SSP को भेजा गया था फिर भी कुछ नहीं हुआ।”

हालांकि दंपत्ति ने कथित हेराफेरी की सही रकम बताने से मना कर दिया। उन्होंने नामजद लोगों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की। बलकौर सिंह ने कहा है कि उन्होंने पुलिस को चार्टर्ड अकाउंटेंट और लीगल एक्सपर्ट्स से जांचे हुए सबूत भी दिए हैं।