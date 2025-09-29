Sidhu Moosewala father Balkaur Singh says he will contest Punjab assembly elections from Mansa सिद्धू मूसेवाला के पिता लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीट भी कर ली तय; बोले- उसका सपना पूरा करूंगा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSidhu Moosewala father Balkaur Singh says he will contest Punjab assembly elections from Mansa

सिद्धू मूसेवाला के पिता लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीट भी कर ली तय; बोले- उसका सपना पूरा करूंगा

सिद्धू मूसेवाला के पिता ने लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मानसा के लोगों ने उन्हें अपने बेटे को खोने के बाद ताकत दी है और वे अब भी परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो मूसेवाला के सपनों को पूरा करेंगे।

Jagriti Kumari भाषा, बठिंडाMon, 29 Sep 2025 09:13 PM
share Share
Follow Us on
सिद्धू मूसेवाला के पिता लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीट भी कर ली तय; बोले- उसका सपना पूरा करूंगा

पंजाब के लोकप्रिय गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जल्द ही चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। बलकौर सिंह ने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह पंजाब के अगले विधानसभा चुनाव में मानसा से लड़ना चाहते हैं। बता दें कि यह वही सीट है जहां से उनके बेटे ने 2022 के चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि मूसेवाला तब चुनाव हार गए थे।

रविवार को मानसा में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, बलकौर ने कहा कि मानसा के लोगों ने उन्हें अपने बेटे को खोने के बाद ताकत दी है और वे अब भी परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, “हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। आप मेरी ताकत हैं।” बलकौर सिंह ने आगे कहा, “विधानसभा पहुंचना मेरे बेटे की अधूरी इच्छा थी। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। फिर मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी तस्वीर लेकर विधानसभा जाऊंगा।”

ये भी पढ़ें:सिद्धू मूसेवाला के पिता की सुरक्षा में लगे गार्ड्स भिड़े, सिर पर लगी गंभीर चोट
ये भी पढ़ें:बाहर के लोग यहां न आएं, मूसेवाला के पिता की अपील; कल है दूसरी बरसी

गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मानसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें आप उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था।