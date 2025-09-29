सिद्धू मूसेवाला के पिता लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीट भी कर ली तय; बोले- उसका सपना पूरा करूंगा

सिद्धू मूसेवाला के पिता ने लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मानसा के लोगों ने उन्हें अपने बेटे को खोने के बाद ताकत दी है और वे अब भी परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो मूसेवाला के सपनों को पूरा करेंगे।

पंजाब के लोकप्रिय गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जल्द ही चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। बलकौर सिंह ने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह पंजाब के अगले विधानसभा चुनाव में मानसा से लड़ना चाहते हैं। बता दें कि यह वही सीट है जहां से उनके बेटे ने 2022 के चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि मूसेवाला तब चुनाव हार गए थे।

रविवार को मानसा में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, बलकौर ने कहा कि मानसा के लोगों ने उन्हें अपने बेटे को खोने के बाद ताकत दी है और वे अब भी परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, “हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। आप मेरी ताकत हैं।” बलकौर सिंह ने आगे कहा, “विधानसभा पहुंचना मेरे बेटे की अधूरी इच्छा थी। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। फिर मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी तस्वीर लेकर विधानसभा जाऊंगा।”