RSS पर बैन की चर्चाओं के बीच कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के बेटे ने बताया तालिबान जैसा

मुख्यमंत्री के बेटे ने संघ और तालिबान की तुलना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरह ही तालिबान कहता है कि इस्लाम का एक ही फिरका रहेगा। महिलाओं की आजादी भी उन्होंने खत्म की है। ऐसे ही आरएसएस भी कहता है कि हिंदू धर्म और वह भी हमारे तरीके से मानने वाले लोग ही रहेंगे।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 02:29 PM
कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के कयास लग रहे हैं। प्रियांक खरगे की ओर से सीएम सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें ऐसी मांग की गई है। इस पत्र को संज्ञान में लेकर सीएम सिद्धारमैया ने राज्य की मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह आरएसएस की गतिविधियों की जांच करें और उसके आधार पर विचार किया जाए। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है। यतींद्र ने कहा कि आरएसएस की वही मानसिकता है, जो तालिबान की है। इनका मानना है कि भारत में एक ही मजहब और विचार के लोग रह सकते हैं।

मुख्यमंत्री के बेटे ने संघ और तालिबान की तुलना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरह ही तालिबान कहता है कि इस्लाम का एक ही फिरका रहेगा। महिलाओं की आजादी भी उन्होंने खत्म की है। ऐसे ही आरएसएस भी कहता है कि हिंदू धर्म और वह भी हमारे तरीके से मानने वाले लोग ही रहेंगे। आरएसएस की ओर से अब तक सीएम के बेटे के बयान पर जवाब नहीं आया है। यतींद्र सिद्धारमैया ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब अफगानिस्तान के तालिबानी मंत्री खुद भारत दौरे पर हैं। वहीं पाबंदी की चर्चाओं पर भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा की ओर से कहा गया कि कोई भी आरएसएस पर बैन नहीं लगा सकता।

पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि संघ की विचारधारा राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार की है। सिद्धारमैया जूनियर ने कहा कि आरएसएस खुद को बहुत बड़ा संगठन कहता है। उनके पास दिल्ली में बिल्डिंग है, जिसमें हजारों करोड़ रुपये लगे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। वह बहुत प्रभावशाली संगठन है, लेकिन उसे कानून के मुताबिक ही काम करना होगा। यदि वे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही काम करते हैं तो यह गलत होगा। यतींद्र के अलावा राज्य के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने भी ऐसे ही बात कही। उनके अलावा कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद भी चाहते हैं कि संघ की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
