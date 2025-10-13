RSS पर बैन की चर्चाओं के बीच कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के बेटे ने बताया तालिबान जैसा

मुख्यमंत्री के बेटे ने संघ और तालिबान की तुलना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरह ही तालिबान कहता है कि इस्लाम का एक ही फिरका रहेगा। महिलाओं की आजादी भी उन्होंने खत्म की है। ऐसे ही आरएसएस भी कहता है कि हिंदू धर्म और वह भी हमारे तरीके से मानने वाले लोग ही रहेंगे।

कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के कयास लग रहे हैं। प्रियांक खरगे की ओर से सीएम सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें ऐसी मांग की गई है। इस पत्र को संज्ञान में लेकर सीएम सिद्धारमैया ने राज्य की मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह आरएसएस की गतिविधियों की जांच करें और उसके आधार पर विचार किया जाए। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है। यतींद्र ने कहा कि आरएसएस की वही मानसिकता है, जो तालिबान की है। इनका मानना है कि भारत में एक ही मजहब और विचार के लोग रह सकते हैं।

आरएसएस की ओर से अब तक सीएम के बेटे के बयान पर जवाब नहीं आया है। यतींद्र सिद्धारमैया ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब अफगानिस्तान के तालिबानी मंत्री खुद भारत दौरे पर हैं। वहीं पाबंदी की चर्चाओं पर भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा की ओर से कहा गया कि कोई भी आरएसएस पर बैन नहीं लगा सकता।