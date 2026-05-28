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नीतीश नहीं बनेंगे सिद्धारमैया, राज्‍यसभा का ऑफर ठुकराया, हाई कमांड को बता दिया अपना प्लान

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Karnataka Politics: बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले ही राज्यसभा सीट सुरक्षित कर ली थी, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में इसी तरह की अटकलें अब थम गई हैं। खबर है कि सिद्धारमैया राज्यसभा नहीं जाएंगे।

नीतीश नहीं बनेंगे सिद्धारमैया, राज्‍यसभा का ऑफर ठुकराया, हाई कमांड को बता दिया अपना प्लान

बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले ही राज्यसभा सीट सुरक्षित कर ली थी, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में इसी तरह की अटकलें अब थम गई हैं। खबर है कि सिद्धारमैया राज्यसभा नहीं जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, सिद्धारमैया ने गुरुवार को कांग्रेस हाई कमांड द्वारा राज्यसभा सीट के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने पार्टी की बैठक में कहा कि वे वरुणा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में सक्रिय रहेंगे, जो 2008 से उनके परिवार का गढ़ रहा है, और अपना शेष दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धारमैया ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कर्नाटक में ही रहेंगे। उनका दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है।

बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया की यह रणनीति 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ली गई है। अहिंदा (अल्पसंख्यक, हिंदू पिछड़े और दलित) वोट बैंक में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें राज्य स्तर पर बनाए रखना चाहती है, जिससे आगामी चुनावों में फायदा हो सके। बता दें कि इस वर्ष कर्नाटक से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से एक सीट सिद्धारमैया को ऑफर की गई थी। दूसरी सीट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और तीसरी सीट डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को दिए जाने की संभावना है।

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पिछले तीन वर्षों से चले आ रहे सिद्धारमैया-डीके शिवकुमार के नेतृत्व विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने इस सप्ताह दिल्ली में अलग-अलग और संयुक्त बैठकें कीं। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से कहा कि अब उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति का समय आ गया है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया कि पार्टी अब डीके शिवकुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यह बदलाव 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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बता दें कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच पिछले तीन वर्षों में तनाव रहा है। नवंबर 2025 में सत्ता साझाकरण समझौते की अफवाह भी थी। बुधवार को बेंगलुरु लौटने पर सिद्धारमैया ने कहा था कि मैं कल बोलूंगा। आज सुबह दोनों नेताओं के बीच नाश्ते की बैठक हुई, जिसमें मसाला डोसा, इडली, सांभर, चटनी और केसरीबाथ शामिल थे। गृह मंत्री जी परमेश्वर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक तस्वीर में सिद्धरमैया, शिवकुमार को गले लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शिवकुमार, सिद्धरमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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