सिद्धारमैया का CM कार्यकाल 1 घंटे और, कुछ देर में देंगे इस्तीफा; डीके शिवकुमार उत्तराधिकारी

कर्नाटक CM सिद्धरमैया आज इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने कैबिनेट बैठक में सहयोगियों को फैसले की जानकारी दी। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार डीके शिवकुमार उनके उत्तराधिकारी होंगे। सिद्धरमैया दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खबर को विस्तार से समझते हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया गुरुवार दोपहर ढाई बजे इस्तीफा सौंपने के लिए लोक भवन जाएंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इससे कुछ देर पहले सिद्धरमैया ने अपने आवास पर जलपान के दौरान हुई बैठक में मंत्रिमंडल के सहयोगियों को पद छोड़ने के अपने फैसले से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि सिद्धरमैया बाद में दोपहर तीन बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

मंत्रियों को इस्तीफे के बारे में बताया कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल सहयोगियों को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले के बारे में बता दिया है और कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के अनुसार डीके शिवकुमार उनके उत्तराधिकारी होंगे। सिद्धरमैया की ओर से अपने आधिकारिक आवास पर कैबिनेट सहयोगियों के लिए जलपान के दौरान आयोजित की गई बैठक के बाद पाटिल ने यह बात कही।

राज्यपाल बेंगलुरु में नहीं हैं मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के सूत्रों के अनुसार, पार्टी आलाकमान की तरफ से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने का समय मांगा। हालांकि, लोक भवन सूत्रों ने कहा कि सिद्धरमैया ने अब तक राज्यपाल से मिलने के लिए समय नहीं मांगा है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल निजी कारणों से अपने गृह नगर इंदौर गए हुए हैं।

इस सवाल पर कि क्या मुख्यमंत्री लोक भवन के सचिव को इस्तीफा सौंप सकते हैं, अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा कि अगर सिद्धरमैया चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह राज्यपाल को सीधे इस्तीफा सौंपने जितना ही वैध माना जाएगा, तो उन्होंने कहा, 'हां। इसके बाद राज्यपाल के पहुंचने पर वह इसकी पुष्टि करेंगे। प्रक्रिया के तहत राज्यपाल फिर उनसे (सिद्धरमैया से) व्यक्तिगत रूप से आकर इस्तीफा सौंपने के लिए भी कह सकते हैं।'

राज्यसभा की सीट हुई ऑफर सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धरमैया से कथित तौर पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए रास्ता बनाने को कहा और उन्हें राज्यसभा सीट के साथ पार्टी में केंद्रीय भूमिका की पेशकश की। सूत्रों का यह भी कहना है कि चूंकि यह संदेश सीधे राहुल गांधी की ओर से आया है, इसलिए शायद सिद्धरमैया पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा तो वह पद छोड़ देंगे।