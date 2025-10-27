कर्नाटक में कांग्रेस कर रही नवंबर क्रांति की तैयारी? CM के सवाल पर सिद्धा का ‘आलाकमान’ वाला जवाब

संक्षेप: CM सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर कांग्रेस आलाकमान फैसला करता है तभी वे पांच साल तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे पहले उन्होंने राज्य में नेतृत्व के बदलाव की अटकलों को सिरे से खारिज किया था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को राज्य में CM पद को लेकर चल रहीं अटकलों को और हवा दे दी है। सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगी तब वह पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। बता दें कि नवंबर में कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल का ढाई साल पूरा कर रही है। पांच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंचने पर नेतृत्व में संभावित बदलाव की अटकलें लग रही हैं और कुछ लोग इस चरण को ‘‘नवंबर क्रांति’’ कह रहे हैं।

इस बीच इससे पहले जहां नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सिद्धारमैया ने बार बार इस बात को दोहराया था कि वह पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, वहीं इस बार उनके जवाब ने नए सवाल खड़े कर दिए। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर आलाकमान फैसला करता है।’’

वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों के बारे में सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘लोकतंत्र में हम दौड़ में शामिल लोगों से यह नहीं कह सकते कि वे प्रतिस्पर्धा ना करें। यह उनका अधिकार है। कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने का दावा कर सकता है लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान ही करेगा।’’ इस बीच नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा बार-बार क्यों उठता रहता है, इस बारे में एक सवाल किए जाने पर सिद्धारमैया ने कहा, ‘‘ऐसा इसलिए है क्योंकि आप (मीडिया) पूछते रहते हैं।’’