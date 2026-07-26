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सिद्धारमैया ने चुनावी राजनीति से लिया संन्यास, वैभव सूर्यवंशी का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी-20 में इतिहास रचते हुए दो अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए है।

Top News Today
शाम की 5 बड़ी खबरें

Top News Today: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने आज चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए वे 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि राजनीति में सक्रिय रहकर जनता के लिए काम करते रहेंगे। वहीं क्रिकेट की दुनिया में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भारत बनाम जिम्बाब्वे के तीसरे टी-20 मैच में इतिहास रच दिया। 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो अर्धशतक जड़ने वाले वे दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

सिद्धारमैया ने लिया चुनावी सियासत से संन्यास

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सिद्धारमैया ने लिखा कि आज राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं साल 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि, मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा और जनता के सुख-दुख की आवाज बनकर उनके लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि वरुणा विधानसभा क्षेत्र के लोग एक बार फिर उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले जब वे चुनाव लड़ते थे, तब क्षेत्र की जनता ही उनके लिए धन जुटाती थी और जीत दिलाती थी। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। पढ़ें पूरी खबर…

छात्र आंदोलन को सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने कभी भी छात्रों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश नहीं की। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं का किसी मुद्दे पर आवाज उठाना हर पीढ़ी की पहचान रही है और इसे सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की छात्रा रही हैं और जानती हैं कि युवा उन मुद्दों पर संवेदनशील होते हैं, जिन्हें वे गलत मानते हैं। उनके अनुसार, सरकार का काम छात्रों की बात सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और समय पर सही कदम उठाना है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए और सरकार ने इसी सिद्धांत का पालन किया। पढ़ें पूरी खबर...

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरे टी-20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में दो अर्धशतक जड़े हैं। इससे पहले क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं किया था। रविवार ( 26 जुलाई ) को खेले जा रहे इस मुकाबले में सूर्यवंशी ने 31 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली। इस श्रृंखला के पहले मुकाबले में भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा था और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल की उम्र में अर्धशतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। वैभव से पहले वनडे क्रिकेट में नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने 15 साल की उम्र में फिफ्टी लगाई थी, लेकिन उनके नाम इस उम्र तक केवल एक फिफ्टी है। वैभव के नाम अब दो अर्धशतक हो गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव आगबबूला

पटना में नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। बड़े भाई की गिरफ्तारी से नाराज तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे बड़े भाई तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। उन पर धाराएं लगाई गईं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जितने भी छात्र या लोगों पर इस आंदोलन को लेकर एफआईआर किया गया है, जब दिल्ली में तय हो गया था कि सभी केस वापस लिए जाएंगे, तो हम आग्रह नहीं बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक जिन्हें जेल में डाला गया है और जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, अगर उन पर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया और जेल में डाले गए लोगों को रिहा नहीं किया तो हमलोग बड़ा आंदोलन करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

ओडेसा में कमर्शियल जहाज पर हमला, दो भारतीय लापता

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर के समुद्री क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह शहर ओडेसा में शनिवार (25 जुलाई) को मर्चेंट वेसल 'एमवी एजीएन राग्नर' हमले का शिकार हो गया। इस जहाज पर चार भारतीय नागरिक (नाविक) सवार थे। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को बयान जारी कर पुष्टि की कि चार में से दो भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि बाकी दो लापता भारतीय क्रू सदस्यों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि 25 जुलाई को ओडेसा पोर्ट पर मर्चेंट वेसल एमवी एजीएन राग्नर पर हुए हमले के बाद भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जहाज पर 4 भारतीय नागरिक सवार थे। ताजा जानकारी के मुताबिक, 2 भारतीय सुरक्षित हैं और अन्य 2 के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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