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सिद्धारमैया युग का अंत! राज्यपाल ने स्वीकार किया सीएम का इस्तीफा, मंत्रिपरिषद भंग

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा राज्यपाल ने किया मंजूर। मंत्रिपरिषद भंग, नई सरकार के गठन की तैयारी तेज। डीके शिवकुमार बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री, जानें पूरा सियासी समीकरण और कैबिनेट फेरबदल की इनसाइड स्टोरी।

सिद्धारमैया युग का अंत! राज्यपाल ने स्वीकार किया सीएम का इस्तीफा, मंत्रिपरिषद भंग

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को सिद्धारमैया का बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सिद्धारमैया ने एक दिन पहले ही अपना इस्तीफा सौंपा था। यहां लोक भवन से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में नए मंत्रिमंडल और नेतृत्व के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं।

इस्तीफा और कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका

बेंगलुरु के लोक भवन से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्यपाल ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया।

जब तक नई सरकार का गठन या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है।

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नई सरकार के गठन की तैयारियां

डीके शिवकुमार की दावेदारी: कांग्रेस ने राज्य में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार का अगला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है।

दिल्ली में बैठकों का दौर: शिवकुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। वह पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे।

बैठक के प्रमुख मुद्दे: सूत्रों के अनुसार, इस अहम चर्चा में सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और कर्नाटक के एआईसीसी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन करेंगे। चर्चा के मुख्य विषय राज्यसभा उम्मीदवार, एमएलसी उम्मीदवार और नया कैबिनेट विस्तार होंगे।

नए कैबिनेट का संभावित स्वरूप

चार उपमुख्यमंत्री: सरकार में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चार उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है।

पुराने चेहरों की छुट्टी: सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया के पुराने मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को शिवकुमार के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना कम है।

यतींद्र को अहम जिम्मेदारी: सिद्धारमैया की राजनीतिक विरासत को निरंतरता देने का संदेश देने के लिए, उनके बेटे और विधान परिषद सदस्य (MLC) यतींद्र को डीके शिवकुमार की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण और बड़ा मंत्रालय दिए जाने की उम्मीद है।

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मौसम की खराबी और नेताओं का सफर

शिवकुमार का दिल्ली आगमन: डीके शिवकुमार गुरुवार देर रात नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित कर्नाटक भवन पहुंचे। उन्होंने मौसम की खराबी का जिक्र करते हुए बताया कि उड़ान में काफी टर्बुलेंस था।

जयपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग: खराब मौसम के कारण सिद्धारमैया का विमान दिल्ली के बजाय जयपुर डायवर्ट कर दिया गया।

अशोक गहलोत से मुलाकात: जयपुर हवाई अड्डे पर सिद्धारमैया और रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। सिद्धारमैया ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके इस मुलाकात की जानकारी दी।

आगे क्या होगा?

विधायक दल की बैठक: कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक की तारीख आज तय की जाएगी, जिसे अब महज एक औपचारिकता माना जा रहा है।

शपथ ग्रहण समारोह: इस बैठक के बाद डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का औपचारिक ऐलान किया जाएगा।

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राज्यसभा चुनाव के समीकरण: कर्नाटक में चार राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इनमें से दो सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करने की स्थिति में है, जबकि तीसरी सीट के लिए उसे कुछ और वोटों की जरूरत है, जहाँ उसका पलड़ा भारी दिख रहा है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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