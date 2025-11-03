कुछ तो लोग कहेंगे, सीएम बदलने की चर्चाओं पर क्या बोले सिद्दारमैया, किस पर जताया भरोसा
संक्षेप: कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच सीएम सिद्दारमैया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि लोग क्या बात कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हाई कमान का क्या फैसला करता है।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच सीएम सिद्दारमैया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि लोग क्या बात कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हाई कमान का क्या फैसला करता है। हाई कमान का फैसला ही अंतिम होता है। सिद्दारमैया ने कहा कि हाईकमान ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। सिद्दारमैया ने प्रदेश सरकार में फेरबदल को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद कैबिनेट रिशफल पर हाई कमान से चर्चा होगी।
कर्नाटक के मंत्री ने क्या कहा
इससे पहले 29 अक्टूबर को कर्नाटक के मंत्री बायरती सुरेश ने नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की कु्र्सी खाली नहीं है और सीएम सिद्दारमैया बहुत ही बेहतर ढंग से प्रदेश के प्रशासन को संभाल रहे हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री सुरेश ने कोलार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में न तो कोई रिवोल्यूशन है न ही कोई इल्यूजन है। सबकुछ बस स्पेक्युलेशन है।
‘हम कांग्रेस के अनुशासित सिपाही ’
जब उनसे प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को पद मांगने का अधिकार है। ऐसे में दलित मुख्यमंत्री की मांग कहां से अनुचित है। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और मैं, हम सभी कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। अंतिम फैसला जो भी होगा, वह हाई कमान द्वारा लिया जाएगा।
वहीं, 27 अक्टूबर को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा था कि जो भी मुख्यमंत्री कहेंगे, वह वैसा ही करेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सिद्दारमैया ने कहा है कि मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल वह पूरा करेंगे। इसके जवाब में डीके ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।