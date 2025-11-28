कुर्सी पर घमासान के बीच सिद्धारमैया ने DK को ‘ब्रेकफास्ट’ पर बुलाया, हाईकमान से क्या आदेश?

संक्षेप: इससे पहले शिवकुमार ने एक कार्यक्रम में सिद्धारमैया की मौजूदगी में कहा है कि सोनिया गांधी ने अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था और यह ज़िम्मेदारी डॉ मनमोहन सिंह को दी थी।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। इस बीच CM सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। सिद्धारमैया ने एक बयान में बताया कि उन्होंने डिप्टी CM शिवकुमार को शनिवार को सुबह के नाश्ते पर बुलाया है। उन्होंने बताया है कि पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें एक बैठक करने को कहा गया था।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बताया, “हाईकमान ने डीके शिवकुमार को बुलाया था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था। पार्टी ने हम दोनों को मिलने और बात करने के लिए कहा है। इसलिए मैंने उन्हें नाश्ते पर बुलाया है। जब वह वहां आएंगे, तो हम दोनों हर बात पर चर्चा करेंगे।” रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच लीडरशिप की लड़ाई सार्वजनिक होने से पार्टी हाईकमान खुश नहीं है और दोनों नेताओं को आपसी बातचीत से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं।