Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSiddaramaiah invites DK Shivakumar for breakfast tomorrow
कुर्सी पर घमासान के बीच सिद्धारमैया ने DK को ‘ब्रेकफास्ट’ पर बुलाया, हाईकमान से क्या आदेश?

कुर्सी पर घमासान के बीच सिद्धारमैया ने DK को ‘ब्रेकफास्ट’ पर बुलाया, हाईकमान से क्या आदेश?

संक्षेप:

इससे पहले शिवकुमार ने एक कार्यक्रम में सिद्धारमैया की मौजूदगी में कहा है कि सोनिया गांधी ने अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था और यह ज़िम्मेदारी डॉ मनमोहन सिंह को दी थी।

Fri, 28 Nov 2025 09:11 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। इस बीच CM सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। सिद्धारमैया ने एक बयान में बताया कि उन्होंने डिप्टी CM शिवकुमार को शनिवार को सुबह के नाश्ते पर बुलाया है। उन्होंने बताया है कि पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें एक बैठक करने को कहा गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बताया, “हाईकमान ने डीके शिवकुमार को बुलाया था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था। पार्टी ने हम दोनों को मिलने और बात करने के लिए कहा है। इसलिए मैंने उन्हें नाश्ते पर बुलाया है। जब वह वहां आएंगे, तो हम दोनों हर बात पर चर्चा करेंगे।” रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच लीडरशिप की लड़ाई सार्वजनिक होने से पार्टी हाईकमान खुश नहीं है और दोनों नेताओं को आपसी बातचीत से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:DK या सिद्धारमैया, कर्नाटक CM के लिए इस नेता का पलड़ा भारी; इतने MLA हैं साथ
ये भी पढ़ें:शब्दों की तब तक कोई ताकत नहीं… DK के पोस्ट पर सिद्धारमैया का तंज, गरमाया माहौल

इससे पहले गुरुवार को शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी, जहां दोनों नेताओं ने इशारों इशारों में अपनी मंशा जाहिर कर थी। शिवकुमार ने एक पोस्ट में लिखा कि शब्दों की ताकत दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। वहीं CM सिद्धा CM की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने शिवकुमार के पोस्ट के थोड़ी देर ही बाद एक पोस्ट में लिखा कि शब्दों की तब तक कोई ताकत नहीं होती जब तक उससे लोगों का भला ना होता हो। सिद्धारमैया ने यह भी लिखा कि कर्नाटक की जनता ने अपना जनादेश पूरे 5 साल के लिए सुनाया था, कुछ पलों के लिए नहीं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।