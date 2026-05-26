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कर्नाटक में सिद्धारमैया शासन का अंत? कांग्रेस हाई कमान ने दे दिया आदेश; आगे क्या

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान थमती नजर आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि सिद्धारमैया को इस्तीफा देने का आदेश मिल चुका है। बताया जाता है कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा है। इसके बदले में उन्हें दिल्ली में बड़ी भूमिका और राज्यसभा सीट देने का भी वादा किया गया है।

कर्नाटक में सिद्धारमैया शासन का अंत? कांग्रेस हाई कमान ने दे दिया आदेश; आगे क्या

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान थमती नजर आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि सिद्धारमैया को इस्तीफा देने का आदेश मिल चुका है। बताया जाता है कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा है। इसके बदले में उन्हें दिल्ली में बड़ी भूमिका और राज्यसभा सीट देने का भी वादा किया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने कर्नाटक के दिग्गज नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया था। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल थे। सिद्धारमैया ने मंगलवार को पार्टी के संगठन महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से, कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में मुलाकात की थी।

चार राज्यसभा सीटों पर होने हैं चुनाव
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की बात से इनकार किया था। इंडिया टुडे के मुताबिक पार्टी की तरफ से कहा गया था कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बैठक में चर्चा होनी है। बता दें कि कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। अनुमान है कि कांग्रेस इनमें से तीन सीटें जीत सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सिद्धारमैया को इन्हीं में एक सीट से राज्यसभा भेजने की तैयारी है। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने की खबर तो आ रही है। लेकिन उनकी जगह, कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। कर्नाटक में सीएम पद के दावेदारों में, डीके शिवकुमार और जी परमेश्वर के नाम प्रमुखता से चल रहे हैं।

तीन साल हो चुके हैं पूरे
गौरतलब है कि सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा था कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने 26 मई को दिल्ली में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, उन्होंने कहा था कि उन्हें बैठक के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं। यहां पर काफी अरसे से नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें चल रही हैं।

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ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले वाली बात
शिवकुमार के समर्थक 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर हुए कथित समझौते के तहत उनकी (शिवकुमार) पदोन्नति पर जोर देते रहे हैं। वहीं, सिद्धारमैया हमेशा यही कहते रहे हैं कि वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। दूसरी तरफ शिवकुमार ने लगातार यही कहा है कि वह कांग्रेस नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे और मुख्यमंत्री पद पर परिवर्तन के संबंध में परिणाम समय के साथ पता चल जाएगा।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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