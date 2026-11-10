'सियांग पर बांध बनकर रहेगा', अरुणाचल के सांसद तापीर गाओ का बड़ा बयान, CM पेमा खांडू के रुख से अलग स्टैंड

सांसद तापीर गाओ का यह बयान राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप-मुख्यमंत्री चौना मीन के उस आधिकारिक रुख से काफी अलग है, जिसमें सरकार लगातार यह कहती आ रही है कि बांध बनाने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और फिलहाल सिर्फ शुरुआती सर्वे रिपोर्ट पर काम चल रहा है।

सांसद तापीर गाओ का यह बयान राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप-मुख्यमंत्री चौना मीन के उस आधिकारिक रुख से काफी अलग है।

अरुणाचल पूर्व लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ सांसद तापीर गाओ ने विवादित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) को लेकर अब तक का सबसे कड़ा और आक्रामक रुख अपनाया है। स्थानीय विरोध और प्रदर्शनों के बीच तेजू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद तापीर गाओ ने स्पष्ट कहा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास और भारत के सामरिक हितों के लिए सियांग नदी पर "चाहे कुछ भी हो, बांध बनकर ही रहेगा।"

सांसद तापीर गाओ का यह बयान राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप-मुख्यमंत्री चौना मीन के उस आधिकारिक रुख से काफी अलग है, जिसमें सरकार लगातार यह कहती आ रही है कि बांध बनाने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और फिलहाल सिर्फ शुरुआती सर्वे रिपोर्ट पर काम चल रहा है।

पासीघाट हिंसा पर बोले गाओ: और भी जेल जाएंगे 23 अक्टूबर को पासीघाट में बांध विरोधी संगठनों की ओर से बुलाए गए 12 घंटे के बंद के दौरान हुई भीषण हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ पर तापीर गाओ ने विरोध प्रदर्शनों को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' करार दिया।

गाओ ने बताया कि एनएचपीसी दफ्तर, पुलिस स्टेशन, सरकारी गाड़ियों और नेताओं की संपत्तियों में तोड़फोड़ करने के आरोप में 92 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग "Gen Z" युवाओं को भड़काकर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में रोड़ा अटका रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सांसद ने याद दिलाया कि 11,200 मेगावॉट (MW) की इस विशाल जलविद्युत परियोजना को साल 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दौरान ही 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित किया जा चुका था।

राज्य सरकार और सांसद के रुख में भारी अंतर तापीर गाओ का यह निश्चयात्मक बयान राज्य के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के बयानों से विरोधाभास पैदा करता है।

सीएम पेमा खांडू कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि PFR बनाने का मतलब यह कतई नहीं है कि बांध बनेगा ही। अगर विशेषज्ञ वैज्ञानिक जांच, भूकंपीय संवेदनशीलता और हाइड्रोलॉजी के आधार पर परियोजना को अयोग्य पाते हैं, तो काम आगे नहीं बढ़ेगा।

जल संसाधन मंत्रालय संभाल रहे डिप्टी सीएम चौना मीन ने स्थानीय समुदायों और बांध विरोधी संगठनों से बातचीत की अपील करते हुए कहा है कि बिना जनसुनवाई, पर्यावरण (EIA) और सामाजिक प्रभाव (SIA) के मूल्यांकन के कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।