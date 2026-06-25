केतन हत्याकांड में सिया का बड़ा खुलासा, उद्धव ठाकरे की बैठक से गायब रहे 23 विधायक, टॉप-5

पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, वहीं महा विकास अघाड़ी (MVA) में सियासी भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे की अहम बैठक से 23 विधायक गायब रहे...

Top News today: महाराष्ट्र में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोनावला के लोहागढ़ किले में हुई नृशंस हत्या का मामला सुर्खियों में है, जहां आरोपी मंगेतर सिया अग्रवाल ने पुलिस के सामने सनसनीखेज खुलासा किया है। दूसरी तरफ महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन में गहरी दरार उभर आई है। उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई अहम बैठक से 23 विधायक गायब रहे और शरद पवार भी नहीं पहुंचे, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

सिया गोयल ने पुलिस के सामने खोली बड़ी बात लोहागढ़ किले में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस हिरासत में बंद आरोपी मंगेतर सिया अग्रवाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने सगाई से पहले और बाद में भी केतन से शादी तोड़ने की बात कही थी। सिया का दावा है कि वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन केतन लगातार शादी की तैयारियों में जुटे रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सिया केतन के साथ अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और इसे खत्म करने की इच्छुक थी। इसके बावजूद केतन तैयार नहीं हुए। सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या की प्लानिंग को लेकर सिया और चेतन एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सिया का कहना है कि केतन के न मानने पर चेतन ने पूरी प्लानिंग की, जबकि चेतन सिया पर आरोप लगा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

पीएमसीएच प्रिंसिपल हटाए गए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के पीएमसीएच दौरे के दौरान गायब पाए गए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह डॉ गीता सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जांच में पता चला कि ऑफिस के समय में डॉ सिंह अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। 23 जून को रेडियोलॉजी विभाग के नए भवन के उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी के बावजूद वे अनुपस्थित थे। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नए भवन से अब मरीजों को सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल सकेंगी। पढ़ें पूरी खबर...

उद्धव की बैठक से 23 विधायक गायब महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है। बुधवार शाम को बुलाई गई अहम रणनीतिक बैठक से 60 विधायकों में से 23 गायब रहे। इनमें शरद पवार, जयंत पाटिल, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नेता शामिल हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद इस गैरमौजूदगी ने गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैठक मॉनसून सत्र की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। उद्धव ठाकरे ने दर्द भरे अंदाज में पूछा कि क्या हम सच में एक साथ हैं? पढ़ें पूरी खबर...

सीएम विजय ने बस में यात्रा कर जीता लोगों का दिल अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय अब भी फिल्मी अंदाज बरकरार रखे हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने चेन्नई में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की 300 नई बसों का उद्घाटन किया और खुद एक बस में सवार होकर यात्रा की। बस में आम यात्रियों के साथ बैठे विजय लगातार लोगों से बात करते नजर आए। यात्री उनके वीडियो बना रहे थे, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। काला चश्मा और सफेद शर्ट में नजर आए सीएम विजय ने बस कंडक्टर से भी बात की और बस की सुविधाओं का जायजा लिया। पढ़ें पूरी खबर...