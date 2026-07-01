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सिया गोयल के पिता से अब पुलिस ने की 12 घंटे पूछताछ, बोले- अफेयर के बारे में...

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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केतन मर्डर केस में सिया गोयल के पिता प्रवीण से पुलिस ने 12 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उन्हें सिया और चेतन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर अफेयर के बारे में पता होता तो वह शादी पर दोबारा सोचते।

सिया गोयल के पिता से अब पुलिस ने की 12 घंटे पूछताछ, बोले- अफेयर के बारे में...

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब सिया गोयल के पिता से पुलिस ने 12 घंटे तक गहन पूछताछ की है। पिता प्रवीण गोयल ने बताया कि उन्हें सिया गोयल के चेतन चौधरी से अफेयर होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि उनकी बेटी सिया का चेतन के साथ अफेयर है, तो वे सिया और केतन की शादी पर फिर से विचार करते।

आजतक से बात करते हुए प्रवीण गोयल ने बताया कि उन्हें सिया और चेतन के रिलेशनशिप में होने की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, ''अगर मुझे पता होता कि सिया और चेतन, रिलेशनशिप में हैं तो मैं ऐक्शन लेता। लोगों से बातचीत करता और यहां तक कि केतन-सिया की शादी को लेकर भी दोबारा सोचते। गोयल ने बताया कि सिया और केतन की शादी के लिए कुंडली का भी मिलान किया गया था। 27 गुण से दोनों की कुंडली मिली थी। उसके बाद ही यह शादी तय हो सकी थी।

वहीं, सिया गोयल के परिवार द्वारा एक वकील को उसका बचाव पक्ष का अधिवक्ता नियुक्त किए जाने से इनकार करने के एक दिन बाद, संबंधित वकील ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा। पिछले कुछ दिनों से वकील आशुतोष श्रीवास्तव खुद को सिया का पक्ष रखने वाला अधिवक्ता बता रहे थे और समाचार चैनलों को उसके कानूनी सलाहकार के रूप में साक्षात्कार भी दे रहे थे। हालांकि, सोमवार को सिया और उसके परिवार ने वडगांव मावल अदालत में उनके दावे से इनकार कर दिया और सिया की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता विपुल दुशिंग को नियुक्त किया। इसके बाद श्रीवास्तव ने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सिया के भाई साहिल को मानहानि का नोटिस भेजा और उनसे माफी की मांग की।

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सिया ने कुछ समय तक केतन का मोबाइल फोन अपने पास रखा था

केतन अग्रवाल का मोबाइल फोन कुछ समय तक उसकी मंगेतर सिया गोयल के पास रहा था, हालांकि बाद में उसे अग्रवाल परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने केतन की कथित हत्या की जांच का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले पर सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) ने केतन को कथित रूप से एक खाई में धक्का दे दिया था। केतन और सिया की शादी इसी वर्ष नवंबर में होने वाली थी।

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तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं चेतन-सिया

हत्या के बाद सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष ने सोमवार को दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि जांचकर्ता यह पता लगाना चाहते हैं कि जब सिया के पास केतन का मोबाइल फोन था तब उसने फोन से कोई सबूत मिटाया या नष्ट तो नहीं किया। इस बीच, पुलिस ने बुधवार को सह-आरोपी चेतन चौधरी के साथ घटनास्थल पर जाकर अपराध के घटनाक्रम को समझने के लिए दृश्यों का रूपांतरण किया।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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