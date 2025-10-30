AAP विधायक पर किडनैपिंग का केस दर्ज, FIR में बेटों का नाम भी शामिल; क्या है मामला

Hindustan Hindi News
आम आदमी पार्टी के शुतराणा से विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर के खिलाफ अपहरण और जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस दर्ज हुआ है। खबर है कि FIR में विधायक के बेटों और सहयोगियों के नाम भी शामिल हैं। करीमनगर के रहने वाले गुरचरण सिंह काला की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और जांच शुरू कर दी है।

करीमनगर के रहने वाले काला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मंगलवार को कुछ लोगों ने उसे कैथल के खरकन गांव से एक कार में जबरन बैठाकर उसका अपहरण कर लिया और वे लोग बंदूक और लोहे की छड़ लिए हुए थे। उसने कहा, 'वो मुझे बांधकर नरवाना नहर के पास ले गए और विधायक और उनके बेटों को वीडियो कॉल किया। उन लोगों ने मुझपर समझौता करने के लिए दबाव बनाया।'

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, काला का कहना है कि उसने गांव के सरपंच का विरोध किया था, जो विधायक का भाई है। आरोप लगाए हैं कि विधायक और उनके बेटों ने अपहरणकर्ताओं से उसकी हत्या करने के लिए कहा था। काला ने कहा, 'मुझपर रॉड से हमला किया गया और बुरी तरह से घायल कर दिया। अगर पास के खेत पर मौजूद किसान बचाने नहीं आते, तो मैं नहीं बच पाता। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया।'

रिपोर्ट के अनुसार, कैथल एसपी उपासना ने पुष्टि की है कि काला के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज की जा चुकी है।

इधर, विधायक बाजीगर का कहना है, 'मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद हैं। गुरचरण सिंह आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 10 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। वह मेरा और मेरे सरपंच भाई का विरोध कर रहा है। वह मेरे भाई के सर्वसम्मति से सरपंच चुने जाने के खिलाफ हाईकोर्ट भी पहुंचा था। जब कोर्ट ने नए चुनाव के आदेश दिए, तो मेरा भाई फिर जीत गया। इसलिए गुरचरण सिंह हमारे खिलाफ द्वेष रखता है।'

