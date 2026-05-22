शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में CBI का ऐक्शन, अंडरट्रायल कैदी को रिमांड पर लिया

राजपुर थाना प्रभारी निवास कुमार ने बताया कि संजय राय को 10-12 दिन पहले बक्सर-उत्तर प्रदेश सीमा स्थित शायर घाट इलाके से शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया था।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में गिरफ्तार संजय राय को सीबीआई शुक्रवार को 10 दिनों की रिमांड पर नई दिल्ली ले गई। संजय राय को अदालत के आदेश के बाद CBI टीम दिल्ली अपने साथ लेकर गई। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के दिलदारनगर थाना क्षेत्र के जमानिया का रहने वाला है और बिहार की बक्सर सेंट्रल जेल में बंद था।

बक्सर सेंट्रल जेल के सहायक अधीक्षक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संजय राय को कोलकाता एसटीएफ नहीं, बल्कि दिल्ली सीबीआई की टीम अपने साथ दिल्ली लेकर गई है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन को जानकारी मिली है कि यह मामला पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ा हुआ है।

शराब के साथ बक्सर में गिरफ्तार राजपुर थाना प्रभारी निवास कुमार ने बताया कि संजय राय को 10-12 दिन पहले बक्सर-उत्तर प्रदेश सीमा स्थित शायर घाट इलाके से शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक, जैसे ही प्रशासन और पुलिस को इस हत्या मामले में उसकी संलिप्तता की जानकारी मिली, पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई।

रिपोर्ट के अनुसार, संजय राय ने हत्या मामले से ध्यान भटकाने के लिए खुद को शराब के मामले में गिरफ्तार करवाने की रणनीति अपनाई थी। इस हत्याकांड में अब तक बक्सर जिले के अलग-अलग इलाकों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले 11 मई को बंगाल एसटीएफ ने बक्सर से विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार किया था। वहीं, उत्तर प्रदेश के अटल नामक व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए कोलकाता ले जाया गया था।