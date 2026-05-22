शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में CBI का ऐक्शन, अंडरट्रायल कैदी को रिमांड पर लिया
राजपुर थाना प्रभारी निवास कुमार ने बताया कि संजय राय को 10-12 दिन पहले बक्सर-उत्तर प्रदेश सीमा स्थित शायर घाट इलाके से शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया था।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में गिरफ्तार संजय राय को सीबीआई शुक्रवार को 10 दिनों की रिमांड पर नई दिल्ली ले गई। संजय राय को अदालत के आदेश के बाद CBI टीम दिल्ली अपने साथ लेकर गई। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के दिलदारनगर थाना क्षेत्र के जमानिया का रहने वाला है और बिहार की बक्सर सेंट्रल जेल में बंद था।
बक्सर सेंट्रल जेल के सहायक अधीक्षक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संजय राय को कोलकाता एसटीएफ नहीं, बल्कि दिल्ली सीबीआई की टीम अपने साथ दिल्ली लेकर गई है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन को जानकारी मिली है कि यह मामला पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ा हुआ है।
शराब के साथ बक्सर में गिरफ्तार
राजपुर थाना प्रभारी निवास कुमार ने बताया कि संजय राय को 10-12 दिन पहले बक्सर-उत्तर प्रदेश सीमा स्थित शायर घाट इलाके से शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक, जैसे ही प्रशासन और पुलिस को इस हत्या मामले में उसकी संलिप्तता की जानकारी मिली, पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई।
रिपोर्ट के अनुसार, संजय राय ने हत्या मामले से ध्यान भटकाने के लिए खुद को शराब के मामले में गिरफ्तार करवाने की रणनीति अपनाई थी। इस हत्याकांड में अब तक बक्सर जिले के अलग-अलग इलाकों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले 11 मई को बंगाल एसटीएफ ने बक्सर से विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार किया था। वहीं, उत्तर प्रदेश के अटल नामक व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए कोलकाता ले जाया गया था।
दूसरी ओर, बलिया जिले की स्थानीय अदालत ने शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी से बरामद आग्नेयास्त्रों को अपने कब्जे में लेने की CBI की याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार पांडे की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 6 मई को हुई हत्या के मामले में जब्त हथियारों को उसके कब्जे में सौंपे जाने का अनुरोध किया गया था ताकि उन्हें जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा जा सके। सूत्रों ने बताया कि बाद में सीनियर सीबीआई अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई को लेकर स्थानीय अभियोजन अधिकारियों के साथ चर्चा की और एजेंसी अब आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें