Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShri Ram School Student book on Haryanvi folk tales earning praise from the Culture Minister

द श्री राम स्कूल की छात्रा ने हरियाणवी लोककथाओं पर लिखी पुस्तक, संस्कृति मंत्री से मिली तारीफ

संक्षेप: यह पुस्तक ‘प्रोजेक्ट विरासत’ के अंतर्गत शिवांगिनी के निरंतर प्रयासों का परिणाम है- एक ऐसा अभियान जो भारत की पारंपरिक कला और मौखिक परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्यरत है।

Wed, 15 Oct 2025 07:27 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
द श्री राम स्कूल की छात्रा ने हरियाणवी लोककथाओं पर लिखी पुस्तक, संस्कृति मंत्री से मिली तारीफ

द श्री राम स्कूल, मौलसरी की कक्षा 12 की छात्रा शिवांगिनी चौधरी ने हरियाणा की लोककथाओं पर आधारित अपनी पुस्तक “Sir Buzz and Other Stories- A Retelling of Haryanvi Folktales” लिखी है। यह पुस्तक हरियाणा की लोक परंपराओं, हास्य और जीवन के अनुभवों से भरी कहानियों को आधुनिक पाठकों के लिए नए अंदाज में पेश करती है।

नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष अवसर पर शिवांगिनी ने अपनी यह पुस्तक भारत सरकार के संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भेंट की। मंत्री ने शिवांगिनी के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं द्वारा भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षण के ऐसे प्रयास देश की अमूर्त विरासत को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।

अपनी प्रेरणा के बारे में बात करते हुए शिवांगिनी ने कहा, “दादी-नानी से सुनी कहानियां आज कहीं खोती जा रही हैं। मैंने सोचा कि इन लोककथाओं को नए रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी भी हरियाणा की संस्कृति की उस सुगंध को महसूस कर सके।”

यह पुस्तक ‘प्रोजेक्ट विरासत’ के अंतर्गत शिवांगिनी के निरंतर प्रयासों का परिणाम है- एक ऐसा अभियान जो भारत की पारंपरिक कला और मौखिक परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्यरत है। महामारी के दौरान उन्होंने राजस्थान के बर्नावा गांव में लंगा संगीतकारों के बच्चों के साथ मिलकर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की व्यवस्था, संगीत पुस्तकालय की स्थापना और संगीत विद्यालय की नींव रखने में योगदान दिया था। उनके इस कार्य को यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सराहा गया था।

“Sir Buzz and Other Stories” हरियाणा की लोककथाओं को हास्य, नैतिकता और जीवन के अनुभवों के साथ पिरोते हुए आधुनिक पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास है। यह पुस्तक अब अमेजॉन और किंडल पर उपलब्ध है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Haryana News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।