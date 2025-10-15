द श्री राम स्कूल की छात्रा ने हरियाणवी लोककथाओं पर लिखी पुस्तक, संस्कृति मंत्री से मिली तारीफ
द श्री राम स्कूल, मौलसरी की कक्षा 12 की छात्रा शिवांगिनी चौधरी ने हरियाणा की लोककथाओं पर आधारित अपनी पुस्तक “Sir Buzz and Other Stories- A Retelling of Haryanvi Folktales” लिखी है। यह पुस्तक हरियाणा की लोक परंपराओं, हास्य और जीवन के अनुभवों से भरी कहानियों को आधुनिक पाठकों के लिए नए अंदाज में पेश करती है।
नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष अवसर पर शिवांगिनी ने अपनी यह पुस्तक भारत सरकार के संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भेंट की। मंत्री ने शिवांगिनी के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं द्वारा भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षण के ऐसे प्रयास देश की अमूर्त विरासत को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।
अपनी प्रेरणा के बारे में बात करते हुए शिवांगिनी ने कहा, “दादी-नानी से सुनी कहानियां आज कहीं खोती जा रही हैं। मैंने सोचा कि इन लोककथाओं को नए रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी भी हरियाणा की संस्कृति की उस सुगंध को महसूस कर सके।”
यह पुस्तक ‘प्रोजेक्ट विरासत’ के अंतर्गत शिवांगिनी के निरंतर प्रयासों का परिणाम है- एक ऐसा अभियान जो भारत की पारंपरिक कला और मौखिक परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्यरत है। महामारी के दौरान उन्होंने राजस्थान के बर्नावा गांव में लंगा संगीतकारों के बच्चों के साथ मिलकर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की व्यवस्था, संगीत पुस्तकालय की स्थापना और संगीत विद्यालय की नींव रखने में योगदान दिया था। उनके इस कार्य को यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सराहा गया था।
“Sir Buzz and Other Stories” हरियाणा की लोककथाओं को हास्य, नैतिकता और जीवन के अनुभवों के साथ पिरोते हुए आधुनिक पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास है। यह पुस्तक अब अमेजॉन और किंडल पर उपलब्ध है।