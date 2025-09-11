हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते... राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई पूरी करते क्यों बोल पड़े CJI गवई

आखिरी दिन सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शीर्ष न्यायालय इस मामले में जिस तरह का फैसला करेगा, उससे यह तय होगा कि देश का शासन कैसे चलेगा। मामले में दो महीने के अंदर फैसला आने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आज (गुरुवार, 11 सितंबर को) उस मामले की सुनवाई पूरी कर ली और उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक संदर्भ में शीर्ष अदालत से पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ का गठन किया था।

संविधान पीठ में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस ए एस चंदुरकर शामिल थे। इस पीठ ने 19 अगस्त को इस संदर्भ पर सुनवाई शुरू की थी, जो आज तक चली। देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की दलीलें पूरी होने के बाद पीठ ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया।

दो महीने के अंदर फैसला माना जा रहा है कि अब इस पर दो महीने के अंदर फैसला आ सकता है क्योंकि 23 नवंबर को मौजूदा CJI जस्टिस बीआर गवई रिटायर हो रहे हैं, जो इस संविधान पीठ के मुखिया हैं। आज CJI गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई पूरी करते हुए पूछा कि क्या राज्यपालों द्वारा अपने कर्तव्य में विफल रहने पर न्यायालय को चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठे रहना चाहिए?

तो क्या न्यायालय चुपचाप हेगा? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतिम सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की, “मैं सार्वजनिक रूप से कहता रहा हूं कि मैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूँ और यद्यपि न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन इसे न्यायिक (दुस्साहस) में नहीं बदला जाना चाहिए, लेकिन साथ ही, यदि लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो क्या न्यायालय (जो संविधान का संरक्षक है) शक्तिहीन होकर चुपचाप हाथ पर हाथ धरे निष्क्रिय होकर बैठा रहेगा?”

कार्यपालिका और विधायिका भी संविधान की संरक्षक इसके जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका भी संविधान की संरक्षक हैं। मेहता ने आगे कहा कि एक समन्वयकारी संवैधानिक पदाधिकारी (इस मामले में, गवर्नर) के विधायी विवेकाधीन कार्य के संबंध में परमादेश जारी करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तुषार मेहता ने संदर्भ का विरोध करने वाले विपक्ष शासित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की दलीलों का भी विरोध किया।

राष्ट्रपति ने मई में संदर्भ मांगा था बता दें कि इसी साल मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष अदालत से यह जानना चाहा था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समयसीमा निर्धारित की जा सकती है।