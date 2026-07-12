'क्या ट्रंप के पास जाएं?' जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की मांग पर बोले CM उमर अब्दुल्ला

यह बयान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस की 'चलो दिल्ली' रैली के दौरान दिया। पार्टी ने आगामी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग को लेकर एक बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर चौतरफा और तीखा हमला बोला। दिल्ली के जंतर-मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रस्तावित धरने पर भाजपा की आपत्तियों को लेकर उमर ने बेहद तंजिया लहजे में पूछा कि अगर अपने देश की राजधानी में हक मांगने की इजाजत नहीं है, तो क्या वे इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाएं?

यह बयान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस की 'चलो दिल्ली' रैली के दौरान दिया। पार्टी ने आगामी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग को लेकर एक बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है।

'क्या ट्रंप के व्हाइट हाउस जाएं?' रैली में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार और भाजपा की घेराबंदी करते हुए कहा, "पूर्ण राज्य की बहाली की मांग के लिए क्या हमें अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटाना चाहिए? अगर हमें अपने ही देश की राजधानी (दिल्ली) में न्याय और अपनी आवाज उठाने का हक नहीं मिल सकता, तो फिर आप ही बताइए कि हम कहां जाएं?"

उन्होंने आगे कहा कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा लौटाने की समय-सीमा मांगती है, तो केंद्र से एक ही रटा-रटाया जवाब मिलता है कि 'उचित समय' पर ऐसा किया जाएगा। उमर ने सवाल उठाया कि जब चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार आ चुकी है, तो फिर सारी प्रशासनिक शक्तियां अब भी राजभवन के पास क्यों केंद्रित हैं?

अलगाववाद पर गृहमंत्री और पीएम के दावों को घेरा इस प्रदर्शन में मीरवाइज उमर फारूक कश्मीरी को आमंत्रित करने की हो रही आलोचना पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विरोधी उन्हें अलगाववादी कहकर निशाना साध रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार-बार दावा करते हैं कि कश्मीर से अलगाववाद का पूरी तरह सफाया हो चुका है।

उमर ने कहा, "ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकतीं। या तो कश्मीर में अलगाववाद खत्म हो चुका है जैसा कि भाजपा दावा करती है, या फिर जिस व्यक्ति को आप आज भी अलगाववादी कह रहे हैं, वह आपके इन दावों को पूरी तरह झूठा साबित करता है।"

जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन लोटस' की साजिश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन लोटस' चलाकर उनकी पार्टी (NC) के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से या चुनावों के जरिए सत्ता में नहीं आ पाती, तो वह चोर दरवाजे से राजनीति करने लगती है।

उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि भाजपा द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपये तक के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। (हालांकि, ठीक एक दिन पहले भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उमर पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था)।

उमर ने कहा कि चुनावों से ठीक पहले विपक्षी दलों को तोड़ना भाजपा की पुरानी कार्यशैली रही है। उन्होंने इसके उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब में आम आदमी पार्टी के भीतर मचे घमासान का हवाला दिया।

20 जुलाई को दिल्ली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस प्रदर्शन को व्यापक समर्थन दिलाने के लिए कांग्रेस (सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे), आम आदमी पार्टी (अरविंद केजरीवाल), समाजवादी पार्टी (अखिलेश यादव) सहित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के तमाम बड़े नेताओं और गैर-एनडीए दलों को निमंत्रण भेजा है।