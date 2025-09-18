PM मोदी को 75 की उम्र में रिटायर होना चाहिए या नहीं? 85 साल के शरद पवार क्या बोले

अप्रैल में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया था कि पीएम मोदी जब सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, 'मोदी सितंबर में 75 के हो जाएंगे और नियमों के अनुसार, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए...।

उम्र के 75 साल पूरे कर चुके नेताओं के काम करने के सवाल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) चीफ शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस बार में उन्हें कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। यह सवाल ऐसे समय पर आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही 75वां जन्मदिन मनाया है।

जब सवाल किया गया कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह क्या पीएम मोदी को (सार्वजनिक जीवन) में काम करना बंद करना चाहिए या नहीं। इसपर पवार ने पत्रकारों से कहा, 'भाजपा में अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि नेताओं को 75 साल का होने के बाद बैकसीट ले लेनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मैं कहां रुका? मैं 85 साल का हूं और इस पर टिप्पणी देना का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है।'

