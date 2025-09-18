Should PM Modi retire at 75 What did 85 year old Sharad Pawar say PM मोदी को 75 की उम्र में रिटायर होना चाहिए या नहीं? 85 साल के शरद पवार क्या बोले, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShould PM Modi retire at 75 What did 85 year old Sharad Pawar say

PM मोदी को 75 की उम्र में रिटायर होना चाहिए या नहीं? 85 साल के शरद पवार क्या बोले

अप्रैल में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया था कि पीएम मोदी जब सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, 'मोदी सितंबर में 75 के हो जाएंगे और नियमों के अनुसार, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए...।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 02:01 PM
share Share
Follow Us on
PM मोदी को 75 की उम्र में रिटायर होना चाहिए या नहीं? 85 साल के शरद पवार क्या बोले

उम्र के 75 साल पूरे कर चुके नेताओं के काम करने के सवाल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) चीफ शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस बार में उन्हें कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। यह सवाल ऐसे समय पर आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही 75वां जन्मदिन मनाया है।

जब सवाल किया गया कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह क्या पीएम मोदी को (सार्वजनिक जीवन) में काम करना बंद करना चाहिए या नहीं। इसपर पवार ने पत्रकारों से कहा, 'भाजपा में अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि नेताओं को 75 साल का होने के बाद बैकसीट ले लेनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मैं कहां रुका? मैं 85 साल का हूं और इस पर टिप्पणी देना का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है।'

नेताओं ने उठाए थे सवाल

अप्रैल में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया था कि पीएम मोदी जब सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, 'मोदी सितंबर में 75 के हो जाएंगे और नियमों के अनुसार, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए...। नरेंद्र मोदी ने खुद ही उनकी पार्टी में यह नियम शुरू किया था। नियम एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नेताओं ने पर लागू है।'

राउत ने दावा किया था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा था, 'वह (मोदी) शायद आरएसएस मुख्यालय सितंबर में अपना रिटायरमेंट आवेदन लिखने गए होंगे।' उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर कहा था, 'सबके बॉस कौन हैं? मोदी का प्रधानमंत्री होना एक अस्थाई व्यवस्था है। भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी अपना काम करके जाना पड़ा था। अडवाणी को शाहजहां जैसे बंद कर दिया गया और मोदी प्रधानमंत्री बन गए।'

PM Modi Sharad Pawar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।