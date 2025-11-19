क्या है तलाक-ए-हसन? जिस पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, आरोपी पति के किस अहंकार पर तमतमा उठे मीलॉर्ड

संक्षेप: SC एक मुस्लिम महिला पत्रकार बेनज़ीर हीना द्वारा 2022 में दायर उस PIL पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में किसी पति के खुद उपस्थित हुए बिना अपने किसी वकील के माध्यम से तलाक भेजने की प्रथा पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और सवाल उठाए हैं कि क्या किसी सभ्य समाज में इसकी इजाजत दी जा सकती है? जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने संकेत दिया कि पीठ तलाक-ए-हसन प्रथा को रद्द करने पर विचार कर सकती है। बेनज़ीर हीना बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मामले को पाँच न्यायाधीशों की पीठ को सौंप सकती है।

क्या है तलाक-ए-हसन? तलाक-ए-हसन मुसलमानों में तलाक का एक रूप है, जिसके माध्यम से एक पुरुष तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक शब्द कहकर विवाह को समाप्त कर सकता है। इसमें पति किसी के माध्यम से ऐसा करवा सकता है। तलाक-ए-हसन के तहत, तीसरे महीने में तलाक शब्द के तीसरी बार उच्चारण के बाद तलाक औपचारिक रूप से संपन्न हो जाता है, बशर्ते, इस अवधि के दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध फिर से शुरू नहीं हुआ हो। हालांकि, अगर पहली या दूसरी बार तलाक कहने के बाद दोनों पक्ष साथ रहना फिर से शुरू कर देते हैं तो यह मान लिया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है।

अदालत ने क्या कहा? शीर्ष न्यायालय ने कहा कि चूँकि यह प्रथा व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करती है, इसलिए न्यायालय को सुधारात्मक उपाय करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। कोर्ट ने आरोपी पक्ष से कहा, "जब आप हमें एक संक्षिप्त नोट देंगे, तो हम इस मामले को पाँच न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की वांछनीयता पर विचार करेंगे। हमें मोटे तौर पर वे प्रश्न बताएँ जो उठ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि वे मुख्यतः कानूनी प्रकृति के हैं और न्यायालय को उनका समाधान करना होगा।" कोर्ट ने इस प्रथा को आधुनिक समाज की गरिमा के खिलाफ बताते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता जताई।

बार एंड बेंच के मुताबिक, सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से कहा, "इसमें व्यापक रूप से समाज शामिल है। कुछ सुधारात्मक उपाय करने होंगे। अगर घोर भेदभावपूर्ण प्रथाएँ हैं, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना होगा।" न्यायाधीश ने आगे पूछा कि महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने वाली ऐसी प्रथा को एक सभ्य समाज में कैसे जारी रहने दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस दौरान बेहद तल्‍ख टिप्‍पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि पति में इतना अहंकार है कि वह तलाक की बात भी पत्नी से सीधे कहने में सक्षम नहीं, लेकिन हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे?

कोर्ट ने कहा, "यह कैसी प्रथा है? आप 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम जो भी सर्वोत्तम धार्मिक प्रथा अपनाते हैं, क्या आप उसकी अनुमति देते हैं? क्या इसी तरह किसी महिला की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है? क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा की अनुमति देनी चाहिए?"

क्या है मामला? कोर्ट एक मुस्लिम महिला पत्रकार बेनज़ीर हीना द्वारा 2022 में दायर उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी क्योंकि यह तर्कहीन, मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता महिला पत्रकार के पति ने कथित तौर पर एक वकील के माध्यम से 11 पन्नों का तलाक-ए-हसन नोटिस भेजकर उसे तलाक दे दिया था, क्योंकि उसके परिवार ने दहेज देने से इनकार कर दिया था, जबकि उसके ससुराल वाले उसे इसके लिए परेशान कर रहे थे।

वकील ने खुद तलाक बोलकर इसे भेजा हीना ने आरोप लगाया है कि नोटिस पर उसके पति के दस्तखत भी नहीं थे। वकील ने खुद तलाक बोलकर इसे भेजा था। उसने कोर्ट को बताया कि इस दौरान उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि वह अपने 5 वर्षीय बच्चे के साथ बिना वैध तलाक के कई कानूनी और सामाजिक मुश्किलों का सामना कर रही है। बच्चे का स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट और अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर गंभीर दिक्कतें झेल रही है क्योंकि उसका विधिवत तलाक नहीं हुआ है, इसलिए तलाक के पेपर नहीं बन पा रहे हैं।

उसने पति और उसके परिवार द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट के कई मामलों का उल्लेख किया और यह भी कहा कि उसने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी और प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। हालाँकि, पुलिस ने कथित तौर पर उसे बताया कि शरिया कानून के तहत यह प्रथा जायज़ है। सुनवाई के दौरान पति की ओर से वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम में यह प्रथा आम है।