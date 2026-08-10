वहां कोई गोली नहीं चली, विपक्ष गुमराह कर रहा; जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर जेपी नड्डा का दावा

जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी संसद और राष्ट्रीय विमर्श में रोजाना अपना मुद्दा बदलते रहते हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं, बल्कि अराजकता पैदा करना है।

बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जंतर-मंतर के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'आज जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा तय होने के बावजूद राहुल गांधी जनता और देश को गुमराह कर रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि जंतर-मंतर पर गोलियां चली थीं, जबकि वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई।' नड्डा ने कहा कि गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार का लगातार यही रुख रहा है कि सदन को चलने दिया जाए। अगर सदन सुचारू रूप से चलेगा, तो सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है, जैसा कि वह हमेशा करती रही है।

जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। नड्डा ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी संसद और राष्ट्रीय विमर्श में रोजाना अपना मुद्दा बदलते रहते हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं, बल्कि अराजकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत में राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की थी। जब सरकार ने इस पर चर्चा के लिए सहमति जताई, तो उन्होंने मुद्दा बदलकर राम मंदिर ट्रस्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने जंतर-मंतर की घटना को लेकर गृह मंत्री से बयान देने की मांग शुरू कर दी। नड्डा के मुताबिक, राहुल गांधी का मकसद सदन को चलने से रोकना है। इसी वजह से पिछले 15 दिनों से सदन की कार्यवाही बाधित की जा रही है, जबकि वह जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा की मांग भी कर रहे हैं।

अमित शाह से जवाब मांग रहा विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से संसद में स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। खरगे और गांधी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में छात्रों व युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पैलेट गन व बिजली के झटके देने वाली लाठियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गृह मंत्री ने अब तक सदन में इस पर जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष की मांग गृह मंत्री के किसी सामान्य विषय पर भाषण देने की नहीं है। वह यह जानना चाहता है कि दिल्ली में युवाओं पर पैलेट गन के इस्तेमाल चलाने की अनुमति किसने दी और क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी थी।