वहां कोई गोली नहीं चली, विपक्ष गुमराह कर रहा; जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर जेपी नड्डा का दावा
जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी संसद और राष्ट्रीय विमर्श में रोजाना अपना मुद्दा बदलते रहते हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं, बल्कि अराजकता पैदा करना है।
बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जंतर-मंतर के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'आज जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा तय होने के बावजूद राहुल गांधी जनता और देश को गुमराह कर रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि जंतर-मंतर पर गोलियां चली थीं, जबकि वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई।' नड्डा ने कहा कि गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार का लगातार यही रुख रहा है कि सदन को चलने दिया जाए। अगर सदन सुचारू रूप से चलेगा, तो सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है, जैसा कि वह हमेशा करती रही है।
जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। नड्डा ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी संसद और राष्ट्रीय विमर्श में रोजाना अपना मुद्दा बदलते रहते हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं, बल्कि अराजकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत में राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की थी। जब सरकार ने इस पर चर्चा के लिए सहमति जताई, तो उन्होंने मुद्दा बदलकर राम मंदिर ट्रस्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने जंतर-मंतर की घटना को लेकर गृह मंत्री से बयान देने की मांग शुरू कर दी। नड्डा के मुताबिक, राहुल गांधी का मकसद सदन को चलने से रोकना है। इसी वजह से पिछले 15 दिनों से सदन की कार्यवाही बाधित की जा रही है, जबकि वह जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा की मांग भी कर रहे हैं।
अमित शाह से जवाब मांग रहा विपक्ष
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से संसद में स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। खरगे और गांधी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में छात्रों व युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पैलेट गन व बिजली के झटके देने वाली लाठियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गृह मंत्री ने अब तक सदन में इस पर जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष की मांग गृह मंत्री के किसी सामान्य विषय पर भाषण देने की नहीं है। वह यह जानना चाहता है कि दिल्ली में युवाओं पर पैलेट गन के इस्तेमाल चलाने की अनुमति किसने दी और क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी थी।
राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने कहा, 'विपक्ष की मांग अमित शाह के किसी सामान्य विषय पर भाषण देने की नहीं है। गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था और क्या उन्हें इसकी जानकारी थी। यदि शाह ने आदेश दिया था तो वह इसके लिए जिम्मेदार हैं और अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो यह उनकी अक्षमता है।' इससे पहले लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कहा, 'कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। गृह मंत्री का जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। सरकार छात्रों के आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री उसका जवाब देंगे।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें