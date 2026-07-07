शोपियां में घिरे लश्कर के 2 खूंखार आतंकी, सेना ने भेजी 'विक्टर फोर्स'; 4 दिन से चल रहा ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के शोपियां में लश्कर के दो स्थानीय आतंकियों, लतीफ और जाकिर की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। विक्टर फोर्स ने इलाके को सील कर दिया है। जानिए एनकाउंटर का पूरा अपडेट।
जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के दो स्थानीय आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा तलाशी अभियान मंगलवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। अधिकारियों के अनुसार, रात भर के ठहराव के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह होते ही इलाके में फिर से सघन तलाशी शुरू कर दी है।
क्या है पूरा ऑपरेशन?
इन दोनों आतंकियों को सबसे पहले 3 जुलाई को मीमंदर इलाके के एक घने बाग में सर्विलांस कैमरों की मदद से देखा गया था। यह पूरा इलाका सात गांवों तक फैला हुआ है।
भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कई टुकड़ियों ने मिलकर इस इलाके की सख्त घेराबंदी की है। सोमवार शाम तक सुरक्षा बलों ने सात में से चार गांवों को पूरी तरह से खाली करा लिया था और वहां तलाशी पूरी कर ली थी।
विक्टर फोर्स की तैनाती और मुठभेड़
अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही सेना के जवान संदिग्ध इलाके के करीब पहुंचे, वहां फंसे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई।
हालात को देखते हुए सेना की विशेष आतंकवाद-रोधी इकाई 'विक्टर फोर्स' ने अपने अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है। भागने के सभी संभावित रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और रात के समय निगरानी के लिए पूरे इलाके में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है।
घने पेड़ों और मौसम की चुनौती
सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौसम और वहां की भौगोलिक स्थिति है। गर्मियों के महीनों में, बागों में पेड़ों और पत्तों का भारी घनापन आतंकियों को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इससे कैमरों और ड्रोन से निगरानी करना मुश्किल हो जाता है और आतंकी अक्सर इन 'ब्लाइंड स्पॉट्स' का फायदा उठाकर घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करते हैं।
आतंकियों की पहचान और प्रोफाइल
सुरक्षा रिकॉर्ड के अनुसार, घेराबंदी में फंसे दोनों आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के निवासी हैं।
जाकिर: यह कथित तौर पर 2024 से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है।
लतीफ: यह पिछले साल ही इस आतंकी संगठन में शामिल हुआ था।
शोपियां का रणनीतिक महत्व और स्थानीय आतंकियों पर नकेल
शोपियां ऐतिहासिक रूप से दक्षिण कश्मीर को मध्य कश्मीर और पीर पंजाल पर्वतमाला से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में हमलों के लिए विदेशी आतंकियों का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद लतीफ और जाकिर जैसे 'स्थानीय आतंकियों' को रोकना बेहद जरूरी है। इससे आतंकियों के लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे रसद व अन्य जरूरी सामान पहुंचाने की चेन को नष्ट करने और स्थानीय युवाओं की भर्ती के चक्र को तोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। फिलहाल, इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा बलों का अभियान अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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