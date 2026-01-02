Hindustan Hindi News
नए साल पर प्रेमिका ने दिया न भूलने वाला जख्म, घर बुलाकर काट डाला प्राइवेट पार्ट

नए साल का जश्न मनाने का सपना लेकर प्रेमिका से मिलने पहुंचे व्यक्ति को जिंदगी भर का दर्द मिला। यह घटना मुंबई की है। 31 दिसंबर की रात 25 वर्षीय शादीशुदा युवती ने 44 साल के शादीशुदा प्रेमी को मिलने बुलाया।

Jan 02, 2026 03:08 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
नए साल का जश्न मनाने का सपना लेकर प्रेमिका से मिलने पहुंचे व्यक्ति को जिंदगी भर का दर्द मिला। यह घटना मुंबई की है। 31 दिसंबर की रात 25 वर्षीय शादीशुदा युवती ने 44 साल के शादीशुदा प्रेमी को मिलने बुलाया। बहाना था मिठाई देने का। आरोप है कि जब वह व्यक्ति मिलने पर पहुंचा युवती ने चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हमला कर दिया। इस हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं, महिला फरार चल रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुटी है।

पहले से था अफेयर
शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला और पुरुष रिश्तेदार हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला पीड़ित व्यक्ति के बहन की ननद है। दोनों के बीच पिछले छह-सात साल से अफेयर था। बताया जाता है कि वह पुरुष के ऊपर दबाव बना रही थी कि अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर ले। इसको लेकर उनके बीच अक्सर बहस होती थी। उसकी इन बातों से परेशान होकर व्यक्ति नवंबर 2025 में बिहार चला गया, जबकि वह 18 साल से सांताक्रूज में रह रहा था। हालांकि बिहार भागकर भी उसे निजात नहीं मिली और महिला उसे फोन पर लगातार धमकियां देती रहती थी।

रात में किया कॉल
19 दिसंबर को बिहार से मुंबई वापस आने के बाद व्यक्ति ने महिला से दूरी बना ली। साथ ही मिलना-जुलना भी बंद कर दिया। लेकिन 31 दिसंबर के रात के करीब 1.30 बजे, महिला ने पीड़ित व्यक्ति को अपने घर बुलाया। उसने कहा कि नए साल के मौके पर वह उसे मिठाई देना चाहती है। बताया जाता है कि जब वह महिला के घर पहुंचा तो उसने पैंट उतारने के लिए कहा। इसके बाद वह किचन में गई और सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाई। इसके बाद प्राइवेट पार्ट्स पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति को काफी चोटें आईं और खून बहने लगा। घायल हालत में ही व्यक्ति अपने घर पहुंचा, जहां उसके बेटे और दोस्त उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों के मुताबिक जख्म काफी गहरा है और ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है।

