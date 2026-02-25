Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अंडरवियर-तौलिया के VIP इंतजाम वाले BSNL अफसर पर गिरी गाज, केंद्रीय मंत्री ने जताई घोर नाराजगी

Feb 25, 2026 03:52 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मामला सामने आने के बाद केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था सरकारी मानकों के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक, बंजाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

अंडरवियर-तौलिया के VIP इंतजाम वाले BSNL अफसर पर गिरी गाज, केंद्रीय मंत्री ने जताई घोर नाराजगी

सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL के एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जारी प्रोटोकॉल पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले को “अनुचित, अस्वीकार्य और चौंकाने वाला” बताते हुए BSNL डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह विवाद BSNL के निदेशक (CFA) विवेक बंजाल के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दौरे से जुड़ा है, जो 25-26 फरवरी को प्रस्तावित था। हालांकि, आदेश के वायरल होने के बाद यह दौरा रद्द कर दिया गया।

क्या था पूरा मामला?

एक आधिकारिक आदेश में बंजाल के दौरे के लिए करीब 20 तरह की व्यवस्थाएं तय की गई थीं, जिनके लिए लगभग 50 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें उनके आगमन पर संगम स्नान, नाव की सवारी और धार्मिक स्थलों—बड़े हनुमान मंदिर, अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर—के दर्शन शामिल थे। सबसे ज्यादा विवाद “स्नान किट” को लेकर हुआ, जिसमें तौलिया, अंडरगारमेंट, चप्पल, कंघी, आईना और हेयर ऑयल जैसी वस्तुएं शामिल थीं। इसके अलावा घाट पर एक बेडशीट और होटल/सर्किट हाउस में ड्राई फ्रूट, फल, शेविंग किट, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू आदि की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए थे।

ये भी पढ़ें:कर्मचारियों को अंडरवियर जुटाने में लगा दिया, BSNL डायरेक्टर पर ऐक्शन की तैयारी

सरकार और BSNL की प्रतिक्रिया

मामला सामने आने के बाद केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था सरकारी मानकों के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक, बंजाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। BSNL ने भी इस घटना को “प्रोफेशनल मानकों और मूल्यों के अनुरूप नहीं” बताया है। कंपनी ने कहा कि इस तरह की अनियमितता को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:90 दिन की वैलिडिटी वाले सबसे सस्ते प्लान: Jio, Airtel और BSNL में बेस्ट कौन?
ये भी पढ़ें:BSNL यूजर्स हो जाएं खुश! ₹166 में महीनेभर लें JioHotstar, SonyLIV, Zee5 का मजा

कौन हैं विवेक बंजाल?

विवेक बंजाल 1987 बैच के इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के ऑफिसर हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री, कंप्यूटर साइंस में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और MBA है। BSNL वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक, उन्हें भारत में टेलीकॉम नेटवर्क संभालने का 34 साल से ज़्यादा का अनुभव है। लेकिन इस विवाद ने सरकारी दौरों में प्रोटोकॉल और संसाधनों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी खर्च के उचित उपयोग को लेकर एक बड़ी बहस का विषय बन गया है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Jyotiraditya Scindia BSNL
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।