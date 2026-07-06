मुंबई में बारिश का कहर, बिल्डिंग गिरने से छह की मौत; सोमवार के लिए बड़ा आदेश
मुंबई के मानखुर्द इलाके में रविवार रात भारी बारिश के बीच, तीन मंजिला ‘चॉल’ ढह जाने से छह लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मुंबई के मानखुर्द इलाके में रविवार रात भारी बारिश के बीच, तीन मंजिला ‘चॉल’ ढह जाने से छह लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों के अनुसार, चार महिलाओं और एक पुरुष को नगर निकाय द्वारा संचालित शताब्दी अस्पताल में मृत अवस्था मेंलाया गया। एक अन्य पुरुष को राजावाड़ी अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि एक घायल पुरुष का इलाज बीएमसी द्वारा संचालित राजावाड़ी अस्पताल में किया जा रहा है।
चॉल नंबर पांच में हादसा
अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा रात करीब साढ़े आठ बजे हनुमान मंदिर के पीछे स्थित जनता नगर की चॉल नंबर-5 में हुआ। इससे पहले, अधिकारियों ने बताया था कि घटनास्थल पर चार से पांच लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, भूतल सहित तीन मंजिला इमारत के दो-तीन कमरे अचानक ढह गए। इसके बाद, मुंबई अग्निशमन दल (एमएफबी), पुलिस, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के वार्ड कार्यालय तथा 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया।
बचाव अभियान जारी
अधिकारियों ने बताया कि मलबे के नीचे और लोगों के फंसे होने का पता लगाने के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय पार्षद नवनाथ बान ने कहा कि मलबे के नीचे अब भी एक और व्यक्ति के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण बचाव अभियान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
ठाणे में किशोर नदी में डूबा, नवी मुंबई में एक व्यक्ति की मौत
वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों में रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण 17 वर्षीय एक किशोर नदी में डूब गया, जबकि बालकनी का एक हिस्सा ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो महिलाएं घायल हो गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण दोनों जिलों में कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने और पेड़ गिरने की कई घटनाएं हुईं। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई के वाशी सेक्टर 11 में स्थित राम निवास इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी चपेट में आने से एक पुरुष और दो महिलाएं घायल हो गईं।
दो अन्य की मौत
वहीं, मुंबई में रविवार को भी जारी मूसलाधार बारिश के बीच पेड़ गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 18 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार युवक और एक वरिष्ठ नागरिक की मौत हो गई। इसके साथ ही शहर में एक सप्ताह से भी कम समय में पेड़ गिरने की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। नगर निकाय के अधिकारियों के अनुसार, दोपहर करीब 12.40 बजे कुर्ला पश्चिम के नौपाड़ा इलाके में हिंदी बीएमसी स्कूल के पास एक दुकान पर पेड़ गिर गया। उन्होंने बताया कि मलबे में फंसे यूनुस कुंदावाला को बाहर निकालकर फौजिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक अन्य घटना में गोरेगांव पूर्व स्थित आरे कॉलोनी इलाके में मोटरसाइकिल चला रहे 18 वर्षीय युवक पर पेड़ की एक शाखा गिरने से उसकी मौत हो गई।
मुंबई, ठाणे और पालघर में सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल
मुंबई, ठाणे और पालघर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सोमवार को सभी सरकारी, निजी और नगर निगम के स्कूलों तथा कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने रविवार शाम एक विज्ञप्ति में कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिसके मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आईएमडी ने भारी बारिश के अलावा तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकारी और निजी दफ़्तर सामान्य रूप से काम करेंगे। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया है और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। 30 जून से अब तक इन घटनाओं में एक स्कूली छात्र समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी ठाणे और पालघर जिलों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी इसी तरह का परामर्श जारी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।