Shocking report on Stubble Burn how Farmers misguiding satellite Punjab Haryana
पराली जलाने की टाइमिंग में खेल, इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा फेल; नई रिपोर्ट में दावा

दिल्ली में जबर्दस्त प्रदूषण के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली को लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया है। एक सैटेलाइट विश्लेषण में यह दावा किया गया है कि असल में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं।

Dec 09, 2025 07:16 pm IST
दिल्ली में जबर्दस्त प्रदूषण के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली को लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया है। एक सैटेलाइट विश्लेषण में यह दावा किया गया है कि असल में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। इसके बजाए, किसानों ने चालाकी दिखाते हुए पराली जलाने के समय को बदल दिया है, ताकि उन्हें दर्ज न किया जा सके। आई फॉरेस्ट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अब पराली, दोपहर बाद या देर शाम को जलाई जा रही है। यह वो समय होता है, जब सैटेलाइट पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी नहीं कर रही होती। बता दें कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी कमी आने की बात कही गई थी।

बता दें कि सरकारी निगरानी आधिकारिक तौर पर जिन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती है, वह पराली जलाने वाले क्षेत्रों से सुबह के 10.30 बजे और दोपहर 1.30 बजे गुजरती हैं। वहीं, आई फॉरेस्ट ने हाई फ्रीक्वेंसी वाली सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया। आई फॉरेस्ट की निगरानी रिपोर्ट यह बताती है कि पंजाब में 2024 और 2025 में 90 फीसदी से ज्यादा पराली जलाने के मामले तीन बजे के बाद हुए हैं, जबकि 2021 में ऐसा मात्र 3 फीसदी था। वहीं, हरियाणा में 2019 के बाद से ही तीन बजे के बाद पराली जलाई गई है। आई फॉरेस्ट के सीईओ चंद्रभूषण ने कहाकि हमारे विश्लेषण से स्पष्ट सबूत मिलते हैं कि भारत में पराली जलाने की निगरानी के लिए जो सिस्टम है, वह असंगत है। इसका नतीजा यह है कि आग, इससे निकलने वाले धुएं और दिल्ली के प्रदूषण में उनके योगदान का अनुमान बेहद कम है।

दूसरा तरीका भी अपना रहे
आई फॉरेस्ट की टीम सिर्फ पराली जलने की ही निगरानी नहीं कर रही है। बल्कि उन इलाकों की भी सैटेलाइट से मैपिंग कर रही है, जहां पर इन्हें जलाया गया है। असल में पराली जलाने का समय आगे-पीछे करके चकमा दिया जा सकता है। लेकिन जिस जगह पर पराली जलाई गई है, उस इलाके में इसके निशान रह ही जाते हैं। इसलिए इसे ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है। इसमें भी काफी गिरावट आई है। पंजाब में 2022 के 31,447 वर्ग किमी की तुलना में पराली जलाने का क्षेत्र 2025 में घटकर करीब 20 हजार वर्ग किमी हो गया है। वहीं, हरियाणा में भी इसमें 25 फीसदी की गिरावट आई है।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि गलत डेटा एयर क्वॉलिटी से जुड़ी पॉलिसी बनाने के रास्ते में रोड़ा है। इससे दिल्ली में पराली जलाने के प्रभाव का कम आकलन हो रहा है। फोरम ने यह भी कहा कि दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मॉडलों को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि पराली जलाने का योगदान सही तरीके से मापा जा सके। साथ ही पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उभरते हॉटस्पॉट्स को भी संबोधित किया जाना चाहिए।

