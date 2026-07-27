अवैध संबंधों के शक में पत्नी को पीट-पीटकर अधमरा किया, फिर खुद दे दी जान
फिरोजपुर जिले के गांव जवाहर सिंह वाला में चरित्र पर संदेह के चलते एक शख्श ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। उसे मेरी समझ खुद ने भी पत्नी के स्कूल परिसर में ही फंदा लगाकर जान दे दी।
फिरोजपुर जिले के गांव जवाहर सिंह वाला में चरित्र पर संदेह के चलते एक शख्श ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। उसे मेरी समझ खुद ने भी पत्नी के स्कूल परिसर में ही फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान 32 वर्षीय मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और पति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था। उसे शक था कि उसकी पत्नी के स्कूल के किसी टीचर के साथ अवैध संबंध हैं।
हत्या करने के बाद खुद पुलिस को फोन किया
पुलिस के मुताबिक, फिरोजपुर के गांव जवाहर सिंह वाला के रहने वाले मनप्रीत सिंह की पत्नी सरकारी स्कूल में मिड डे मील वर्कर थी। मनप्रीत को काफी समय से शक था कि उसकी पत्नी के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने वाले किसी टीचर से अवैध संबंध हैं। इस वजह से उनके बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। दोनों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। उनके बीच इसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई। इसके बाद बहस बढ़ गई और मनप्रीत ने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। उसने पेंचकस और प्लास से इतना मारा की वह अधमरी हो गई। उसने पत्नी के होठ भी प्लास से खींचे, जिससे वह गंभीर घायल होकर जमीन पर बेहोश पड़ी रही।
गले में रस्सा डाल लगा दी छलांग
मनप्रीत को लगा कि पत्नी की मौत हो गई, हालांकि वह अभी जिंदा है। उसे पहले सिविल अस्पताल, फिर यहां से रेफर कर फरीदकोट भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मनप्रीत को लगा कि पत्नी की मौत हो गई, तो उसने खुद पुलिस को फोन कर वारदात की सूचना दी। इसके बाद वह सीधे उसी सरकारी स्कूल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी मिड-डे मील वर्कर के तौर पर कार्यरत थी। स्कूल परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़कर उसने गले में रस्सा डाला और नीचे छलांग लगा दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
शक ने परिवार तबाह किया
मृतक के भांजे बंटी ने बताया कि मनप्रीत को लंबे समय से पत्नी और स्कूल के एक टीचर के रिश्ते को लेकर शक था। वह कई बार पत्नी को उस टीचर से बात करने या मिलने से मना करता था और समझाता था, लेकिन दोनों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। परिवार का कहना है कि इसी शक ने परिवार को तबाह कर दिया। जांच अधिकारी एएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद पहते पत्नी को पीटा, फिर आत्महत्या की बात सामने आई है। महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
(रिपोर्ट मोनी देवी)
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।