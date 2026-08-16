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हत्या को हादसा बताने की कोशिश, ऐसे खुली हत्यारी पत्नी और दोस्त की पोल

By Deepak Mishra
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महाराष्ट्र के नागपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 33 साल के एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और दोस्त ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में दोनों ने इस हत्या को हादसे का रूप भी देने की कोशिश की।

Nagpur Murder
दोस्त की पत्नी के साथ मिलकर रची उसकी हत्या की साजिश। (प्रतीकात्मक तस्वीर।)

महाराष्ट्र के नागपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 33 साल के एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और दोस्त ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में दोनों ने इस हत्या को हादसे का रूप भी देने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए व्यक्ति का नाम, सुधीर महेंद्र प्रसाद द्विवेदी था। सुधीर, गजानन नगर के रहने वाले थे। 10 अगस्त की सुबह उनकी लाश सड़क पर मिली। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि इसके बाद सड़क हादसे का केस दर्ज कर लिया गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुली पोल

हालांकि जब सुधीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस भी इससे चौंक उठी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि सुधीर की मौत अननैचुरल थी। यानी कि उनकी मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस जांच में जो कुछ सामने आया, उसने पुलिस को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक, सुधीर की पत्नी पूजा का उसके दोस्त आशीष कुमार नरेश कुमार अग्निहोत्री के साथ अफेयर था। जब दोनों को लगने लगा कि सुधीर उनके रास्ते का कांटा बन रहा है तो उन्होंने सुधीर को रास्ते से हटाने का फैसला किया।

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कैसे शुरू हुआ अफेयर

पुलिस के मुताबिक सुधीर कुमार और आशीष कुमार एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दोनों दोस्त भी थे। आरोपी आशीष अक्सर मृतक सुधीर के घर जाया करता था। सुधीर को शक तो था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि इसकी जड़ में उसका दोस्त आशीष ही था। इस बीच आशीष और पूजा को अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा था। दोनों मिलकर यह प्लान बनाने में जुटे थे कि आखिर सुधीर को रास्ते से कैसे हटाया जाय।

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फिर ऐसे रची साजिश

आखिर दोनों ने फैसला कर लिया। साजिश के मुताबिक फैसला किया गया कि सुधीर को दारू पिलाकर हत्या की जाएगी। इसके बाद लाश को सड़क पर फेंककर हादसे का स्वरूप दिया जाएगा। इसके तहत सुधीर को नौ अगस्त की रात जमकर शराब पिलाई गई। इसके बाद लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला किया गया। फिर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया गया। यह सब करने के बाद, सुधीर के शव को सड़क पर फेंक दिया गया। मौके पर एक शराब की बॉटल भी छोड़ दी गई, ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि मरने वाला शराब पीकर सड़क हादसे का शिकार हो गया है। पुलिस ने मामले में आशीष और सुधीर की पत्नी पूजा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आशीष को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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