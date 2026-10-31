प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर आरी लेकर क्लास में पहुंचा सिरफिरा, 10वीं की छात्रा की हालत नाजुक
आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति ने प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर 10वीं की छात्रा पर जानलेवा हमला बोल दिया। उसने पेड़ काटने वाली मशीन से उसका गला काटने की कोशिश की।
आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति ने प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर 10वीं की छात्रा पर जानलेवा हमला बोल दिया। उसने पेड़ काटने वाली मशीन से उसका गला काटने की कोशिश की। फिलहाल छात्रा अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। घटना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला स्थित रप्ताडू मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल का है। बताया जाता है कि आरोपी हाथ में पेड़ काटने वाली मशीन लेकर स्कूल में घुसा। इसके बाद उसने भरी क्लास में ही छात्रा के ऊपर हमला बोल दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता वह छात्रा को बुरी तरह से घायल करके वहां से भाग निकला।
एक अन्य छात्रा घायल
इस हमले में छात्रा को चेहरे, सिर और पीठ पर काफी चोटें आई हैं। हमलावर को रोकने की कोशिश में भी एक अन्य छात्रा भी बुरी तरह से जख्मी हुई है। हमले को अंजाम देने के बाद आरोपी स्कूल से भाग निकला। वहीं, छात्रा खून से सनी वहीं पड़ी रही। जानकारी होते ही छात्रों और टीचर्स ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और घायल छात्रा को लेकर नजदीकी अस्पताल की तरफ भागे। इस घटना से स्कूल और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है तथा खबर मिलते ही घबराए परिजन स्कूल पहुंच गए।
वॉर्निंग के बाद भड़का था गुस्सा
जानकारी होने के बाद पुलिस स्कूल पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके अलावा आरोपी की तलाश में एक सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी छात्रा का दूर का रिश्तेदार था। वह पिछले कुछ समय से उसका लगातार उत्पीड़न कर रहा था। बताया जाता है कि इसी बीच छात्रा ने उसे चेतावनी दे डाली कि वह उससे दूर रहा करे, अन्यथा ठीक नहीं होगा। साथ ही उसने अपने माता-पिता को भी इसके बारे में बता दिया था। इसके बाद आरोपी ने उसके प्रति गुस्सा पाल लिया था।
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा
इस वीभत्स घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं इस बर्बर हमले से स्तब्ध हूं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। स्कूलों के भीतर हमारी बच्चियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। मैं निजी रूप से घायल छात्रा के स्वास्थ्य पर नजर। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस को इस राक्षस को पकड़ने और कठोर सजा दिलाने का आदेश भी दिया गया है।
आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने भी इस जघन्य अपराध की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना से वे स्तब्ध हैं और अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।