नौवीं के छात्रों ने की शिकायत तो सबक सिखाने पहुंचे सीनियर्स, बैट और डंडों से पीटा
ओडिशा में एक स्कूल में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है। मामला रायगाड़ा जिले के सरकारी स्कूल का है। यहां पर दसवीं के छात्रों के एक गुट ने नौवीं क्लास के छात्रों पर क्रिकेट बैट और नारियल पेड़ की डंठल से हमला किया।
ओडिशा में एक स्कूल में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है। यह घटना रविवार को अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित रविलकोना सरकारी उच्च विद्यालय के छात्रावास में हुई। यहां पर दसवीं के छात्रों के एक गुट ने नौवीं क्लास के छात्रों पर क्रिकेट बैट और नारियल पेड़ की डंठल से हमला किया। लेकिन इसके बारे में खुलासा मंगलवार को उस वक्त हुआ, जब सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब कक्षा 9 के कुछ छात्रों ने कक्षा 10 के एक छात्र और उसके साथियों के व्यवहार के बारे में टीचर से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक 27 छात्रों पिटाई की गई है।
सबक सिखाने का फैसला
बताया जाता है कि जूनियर क्लास से मिली शिकायत के बाद टीचर ने सीनियर छात्र को वॉर्निंग दी थी। इस बात से सीनियर छात्र भड़क उठे। इसके बाद जिस छात्र की शिकायत की गई थी, उसने अपने कई अन्य दोस्तों के साथ मिलकर नौवीं के छात्रों को सबक सिखाने का फैसला किया। हमलावर छात्रों ने क्रिकेट बैट और नारियल पेड़ के डंडे से इन छात्रों पर हमला बोल दिया। इस हमले के शिकार छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके साथ ही इस घटना ने स्कूल कैंपस में छात्रों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठा दिया है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हेडमास्टर इंचार्ज ने चंडीली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने भी मामले में हस्तक्षेप किया है। रायगड़ा जिला कलेक्टर ने स्कूल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें छात्र पर हमले की परिस्थितियों और छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्कूल हॉस्टल इंचार्ज दाम्बुरुधर त्रिपाठी ने कहाकि मुख्य आरोपी छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। त्रिपाठी के मुताबिक हमने मुख्य आरोपी छात्र को निष्कासन की सिफारिश की है। स्थानीय पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है।
हो सकता है बड़ा ऐक्शन
इस बीच, कोलनारा ब्लॉक वेलफेयर एक्सटेंशन अधिकारी देबाशिश मुंडा ने स्कूल का दौरा किया और घटना की प्रारंभिक जांच की। जिला कल्याण अधिकारी ने कहाकि ब्लॉक वेलफेयर एक्सटेंशन अधिकारी को इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, जबकि स्कूल प्रशासन और जिला अधिकारी भी घटना की जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट जमा होने के बाद आगे की कार्रवाई की संभावना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।