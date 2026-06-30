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मुंबई में खतरनाक हादसा, स्कूल बस पर गिरा पेड़; 11 साल के बच्चे की मौत

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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मुंबई में एक खतरनाक हादसा हुआ है। यहां पर एक स्कूल बस पर पेड़ गिर जाने से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा मुंबई के चेंबूर इलाके में हुआ है। बताया जाता है कि बारिश के दौरान सड़क किनारे लगा एक पीपल का पेड़ उखड़कर स्कूल बस पर गिर गया।

मुंबई में खतरनाक हादसा, स्कूल बस पर गिरा पेड़; 11 साल के बच्चे की मौत

मुंबई में एक खतरनाक हादसा हुआ है। यहां पर एक स्कूल बस पर पेड़ गिर जाने से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा मुंबई के चेंबूर इलाके में हुआ है। बताया जाता है कि बारिश के दौरान सड़क किनारे लगा एक पीपल का पेड़ उखड़कर स्कूल बस पर गिर गया। अधिकारियों के मुताबिक जिस बस पर पेड़ गिरा, उसमें 18 बच्चे सवार थे। हादसे में पांच बच्चे घायल भी हुए हैं। बताया गया है कि यह बस, यूनिवर्सल स्कूल तिलक नगर की थी। यह हादस दोपहर करीब ढाई बजे हुए।

एक और बच्चे की हालत गंभीर
पेड़ गिरने के बाद बस कंडक्टर और स्थानीय लोग बच्चों को बचाने में जुट गए। अधिकारी यह भी पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर पेड़ कैसे गिरा? जोन-6 के डीसीपी समीर शेख के मुताबिक मृत बच्चे की पहचान विहान श्रीवास्तव के रूप में हुई है। बस में सवार 18 बच्चों में से 12 को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं, पांच घायल बच्चों को इलाज के लिए जेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से चार बच्चों को हल्की-फुल्की चोटें लगी हैं। वहीं, पांचवें बच्चे की चोट गंभीर है। उसका इलाज किया जा रहा है।

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डराने वाले विजुअल्स
घटनास्थल से जो विजुअल्स आए हैं, वह काफी डरावने हैं। इसमें नजर आ रहा है कि पेड़ गिरने से बस का एक हिस्सा बिल्कुल कुचल गया है। इमरजेंसी सेवाओं और बीएमसी अधिकारियों ने आनन-फानन में मलबा हटाया। वहीं, रेस्क्यू टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई बच्चे बस में फंस गए थे। एक क्रेन बुलाकर पेड़ को हटाया गया और बचाव अभियान को अंजाम दिया गया।

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घटना के बाद, स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस बारे में लगातार बीएमसी को पत्र लिखा था। इसमें पेड़ों को काटने या साफ करने का अनुरोध किया था। बताया जाता है कि पहले भी इलाके में ऐसा मामला हो चुका था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लगातार चेतावनियों के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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