पति को धोखा दे प्रेमी संग लॉज में पहुंची महिला, हो गया ऐसा कांड; उड़ जाएंगे होश

कर्नाटक में एक व्यक्ति ने झगड़े के बाद अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। महिला को मारने के लिए उसने ऐसा तरीका अख्तियार किया, जिसके बारे में जानकर होश उड़ जाएंगे। असल में महिला शादीशुदा थी और उसका युवक के साथ अवैध संबंध था। दोनों साथ समय बिताने के लिए एक लॉज में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनके बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद नाराज प्रेमी ने महिला की जान ले ली। उसने नृशंसता की सारी हदें पार करते हुए उसके मुंह में विस्फोटक रख धमाका कर दिया। महिला का पूरा चेहरा उड़ गया और तत्काल उसकी मौत हो गई। मामला कर्नाटक के मैसूर जिले का है।

लॉज में ऐसा क्या हुआ

महिला की उम्र 20 साल थी। महिला शादीशुदा थी और घटना को अंजाम देने वाले युवक के साथ उसका अवैध संबंध था। यह युवक उसका दूर का रिश्तेदार था। जानकारी के मुताबिक मारी गई महिला की पहचान रक्षिता के रूप में हुई है। वह हुनसुर तालुक के गेरासानाहल्ली गांव की रहने वाली थी। महिला का शव भेरया गांव स्थित लॉज में मिला है। बताया जाता है कि रक्षिता यहां पर अपने प्रेमी सिद्दाराजू के साथ पहुंची थी। दोनों वहां पर साथ में समय बिताने के लिए पहुंचे थे। महिला की शादी कर्नाटक के एक मजदूर के साथ हुई थी। जबकि दूर के रिश्तेदार सिद्दाराजू के साथ उसका अवैध संबंध था।