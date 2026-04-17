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स्वयंभू बाबा खरात का करीबी कौन? जिसकी पत्नी समेत सड़क दुर्घटना में हुई मौत; साजिश या हादसा

Apr 17, 2026 10:38 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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जेल में बंद ‘स्वयंभू बाबा’ अशोक खरात के एक करीबी सहयोगी और उसकी पत्नी की कार शुक्रवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। विपक्ष ने इस पर संदेश जताया है।

स्वयंभू बाबा खरात का करीबी कौन? जिसकी पत्नी समेत सड़क दुर्घटना में हुई मौत; साजिश या हादसा

जेल में बंद ‘स्वयंभू बाबा’ अशोक खरात के एक करीबी सहयोगी और उसकी पत्नी की कार शुक्रवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं, कुछ विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर संदेह जताया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान जितेंद्र शेल्के (55) और उसकी पत्नी अनुराधा (50) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में उनका 14 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि शेल्के, खरात का करीबी सहयोगी था। उन्होंने बताया कि शेल्के खरात का व्यापारिक साझेदार होने के साथ-साथ 'स्वयंभू बाबा' द्वारा स्थापित शिवानिका ट्रस्ट का उपाध्यक्ष भी था।

सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकराई
अशोक खरात को बलात्कार और धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना दोपहर लगभग 12 बजे पश्चिमी महाराष्ट्र के कोपरगांव पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले धोत्रे गांव के निकट हुई, जो मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि शेल्के, उसकी पत्नी और बेटा छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे होते हुए कार से ठाणे आ रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही कार धोत्रे के निकट पहुंची, उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई।

बेटे का हो रहा इलाज
उन्होंने बताया कि दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां शेल्के और उनकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दंपति के बेटे का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि कोपरगांव पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों और वाहन विशेषज्ञों की मदद से दुर्घटना का विश्लेषण किया जायेगा ताकि इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

विपक्ष ने उठाए सवाल
इस बीच, विपक्षी नेताओं ने इस घटना को लेकर संदेह जताया कि क्या खरात के खिलाफ जांच में तथ्यों को दबाने के लिए यह सुनियोजित घटना थी। राकांपा (शप) के विधायक रोहित पवार ने कहा कि शिवानिका संस्थान के उपाध्यक्ष और खरात के करीबी शेल्के की आकस्मिक मृत्यु की घटना चौंकाने वाली है। उन्होंने कहाकि यह संदेह होता है कि क्या खरात के बारे में कुछ तथ्यों को उजागर होने से रोकने के लिए यह दुर्घटना हुई थी। एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए। शिवसेना (उबाठा) नेता सुषमा अंधारे ने इस घटना को लेकर कहा कि कई दिनों से आशंकाएं थीं कि खरात मामले से जुड़े लोगों को धमकियां मिल सकती हैं। उन्होंने कहाकि आज की घटना से यह संदेह और भी पुख्ता हो गया है। अगर एसआईटी जांच में तेजी नहीं लाती है, तो संदेह और भी गहरा जाएगा। इससे व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं।

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तीन दिन पहले ईडी ने की थी पूछताछ
सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने भी संदेह व्यक्त करते हुए कहाकि शेल्के शिवनिका संस्थान में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। दमानिया ने कहाकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे महज तीन दिन पहले पूछताछ की थी और अब एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह महज एक दुर्घटना नहीं हो सकती। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को खरात और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ धनशोधन की जांच के तहत नासिक जिले के शरणपुर में एक स्थान पर नए सिरे से तलाशी अभियान चलाया।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

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