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प्रेमी के गांव में दफनाना, मुझे मंगलसूत्र भी पहनाना; बॉयफ्रेंड की तय हुई शादी तो लड़की ने दे दी जान

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
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आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने के बाद युवती ने जान दे दी। युवती मुंबई में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करती थी।

प्रेमी के गांव में दफनाना, मुझे मंगलसूत्र भी पहनाना; बॉयफ्रेंड की तय हुई शादी तो लड़की ने दे दी जान

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने के बाद युवती ने जान दे दी। युवती मुंबई में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करती थी। युवती के घरवालों को जब पता चला तो लोग रोते-कलपते मुंबई पहुंचे। यहां पर पीजी से उसका शव लेकर वापस आंध्र प्रदेश गए और उसके प्रेमी के घर पहुंच गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सबको समझा-बुझाकर शांत कराया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में लड़की का अंतिम संस्कार किया गया।

आठ साल से था रिश्ता

जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली 26 वर्षीय कीर्ती मुंबई में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रही थी। वह प्रकाशम जिले के पोंद्रू गांव के रहने वाले साई सुमंत के साथ आठ साल से रिश्ते में थी। इस बीच कीर्ति को एक दिन पता चला कि सुमंत के घरवालों ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी है तो वह गहरे अवसाद में चली गई। इसके बाद उसने कड़ा कदम उठाते हुए खुदकुशी कर ली। उसने मुंबई के अपने पीजी में 14 जुलाई को जान दे दी।

शव लेकर प्रेमी के गांव पहुंचे घरवाले

अपने सुसाइड लेटर में कीर्ति ने विस्तार से सबकुछ लिखा है। उसने बताया है कि वह जान क्यों दे रही है। साथ ही उसने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया है। कीर्ति ने लिखा कि उसका शव बॉयफ्रेंड सुमंत के गांव में दफनाया जाए साथ ही उसके शव के गले में मंगलसूत्र भी बांधा जाए। 16 जुलाई को मुंबई में पोस्टमार्टम होने के बाद कीर्ती के घरवाले उसका शव लेकर प्रकाशम जिला स्थित पोंद्रू पहुंच गए। इसके बाद इन लोगों ने वहां पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

अंतिम इच्छा पूरी करने की मांग

जानकारी के मुताबिक कीर्ति के परिवारवाले श्रद्धांजलि का बैनर-पोस्टर भी लेकर आए थे। इसमें उसका नाम लिखा हुआ था। इन लोगों की मांग थी कि कीर्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाए। परिजनों के मुताबिक जब तक वो लोग साई के घर पहुंचे वहां पर ताला लग चुका था। बताया जाता है कि इसके बाद उन लोगों ने ताला तोड़ दिया और कीर्ति का शव अंदर रखा। इसके बाद वह लोग धरने पर बैठ गए। पुलिस के मुताबिक काफी बहस के बाद साई के घरवाले कीर्ति की अंतिम इच्छा पूरी करने पर राजी हुए। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार उसी तरह से किया गया।

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ऐसे हुई थी मोहब्बत की शुरुआत

जानकारी के मुताबिक साई और कीर्ति आठ साल से एक-दूसरे को जानते थे। इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। इसके बाद वह एक-दूसरे से प्यार करने लगे और फिर शादी की भी योजना बना ली। अब कीर्ति के परिवार का आरोप है कि साई ने उसे बिना बताए दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर लिया। इस बात से कीर्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। परिजनों ने बताया कि सुसाइड से पहले उसने इस बारे में जानकारी दी थी।

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जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली वह घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने लोगो को समझा-बुझाकर हालात नियंत्रण में किया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से कीर्ती का अंतिम संस्कार पोंद्रू गांव में किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी वहां तैनात रहा।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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